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Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

Мария Николишин
16 марта 2025, 12:09
1196
Посещение АЗС хоть и легкое дело, но требует соблюдения определенных правил.
Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой
Правила безопасности на АЗС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Откуда берется статическое электричество в авто
  • Чем оно опасно

Многим кажется, что поездка на АЗС - это привычное дело, не требующее особых навыков. Однако, и здесь есть свои нюансы.

В частности, эксперты призвали водителей касаться кузова своего транспортного средства, прежде чем начать заправлять его топливом, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Почему нужно прикасаться к авто на заправке

Отмечается, что такое действие нужно делать из-за накопления статического электричества.

Как известно, на АЗС достаточно одной небольшой искры, чтобы спровоцировать возгорание. Если вы едете в синтетической одежде или чехлы на ваших сиденьях выполнены из синтетических материалов, то от трения может накапливаться электричество. Важно, чтобы разряд произошел до того, как вы коснетесь пистолета с топливом.

Именно поэтому при выходе из автомобиля нужно коснуться металлической части кузова. Таким образом вы "сбросите" с себя заряд статического электричества и избежите потенциальной трагедии.

Несмотря на то, что такие случаи редкость, игнорировать их точно не стоит.

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