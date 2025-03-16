Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

Вы узнаете:
- Откуда берется статическое электричество в авто
- Чем оно опасно
Многим кажется, что поездка на АЗС - это привычное дело, не требующее особых навыков. Однако, и здесь есть свои нюансы.
В частности, эксперты призвали водителей касаться кузова своего транспортного средства, прежде чем начать заправлять его топливом, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Почему нужно прикасаться к авто на заправке
Отмечается, что такое действие нужно делать из-за накопления статического электричества.
Как известно, на АЗС достаточно одной небольшой искры, чтобы спровоцировать возгорание. Если вы едете в синтетической одежде или чехлы на ваших сиденьях выполнены из синтетических материалов, то от трения может накапливаться электричество. Важно, чтобы разряд произошел до того, как вы коснетесь пистолета с топливом.
Именно поэтому при выходе из автомобиля нужно коснуться металлической части кузова. Таким образом вы "сбросите" с себя заряд статического электричества и избежите потенциальной трагедии.
Несмотря на то, что такие случаи редкость, игнорировать их точно не стоит.
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