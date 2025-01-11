Какой бензин может медленно 'убивать' автомобиль: предупреждение для водителей

Эксперты отмечают, что не стоит экспериментировать с видами топлива.

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Каким топливом не стоит заправлять авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое топливо не подходит для авто

Почему оно может быть опасным

Сейчас у водителей есть большой выбор топлива, которым они могут заправлять свои автомобили. Однако, пытаясь сэкономить, некоторые люди могут навредить двигателю.

Главред решил разобраться, каким топливом не стоит заправлять авто.

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Какой бензин может быть опасным для автомобиля

Как пишет издание "Твоя машина", даже если вам кажется, что машина хорошо работает на марке топлива, которое не предназначено для вашего двигателя, не стоит экспериментировать, поскольку в итоге это может "убить" авто.

В частности, на украинских АЗС до сих пор продается бензин А92, что естественно, поскольку в нашей стране все еще много авто со старыми карбюраторными двигателями.

Но относительно дешевая стоимость этого вида топлива нередко соблазняет владельцев более современных моделей, которые разработаны для езды на бензине А95 или А98, покупать более дешевое топливо.

Механики обращают внимание, что дешевый бензин имеет повышенную степень детонации из-за своего низкого октанового числа. Турбомоторы и без того сильно перегреваются, а при использовании А92 степень их нагрева достигнет критической отметки. В итоге ресурс двигателя сильно сократится, если ездить на таком топливе постоянно.

Кроме того, сильная детонация негативно влияет на стабильность работы силовой установки, а автомобиль начнет терять динамику.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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