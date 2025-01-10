Как открыть замерзшие двери автомобиля: интересный лайфхак для водителей

Водители могут разморозить дверные ручки автомобиля с помощью простого трюка.

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Как разморозить двери авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему ручки дверей авто замерзают

Как их можно разморозить

Замерзшие двери автомобиля являются распространенным явлением при низких температурах. Проблема возникает, когда влага попадает в внутрь дверных уплотнителей и вокруг механизма замка. При снижении температуры она может замерзнуть и превратиться в лед, что значительно затрудняет надлежащее открывание дверей.

Главред решил разобраться, как можно быстро разморозить двери автомобиля.

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Как открыть замерзшую дверь авто

Как пишет express.co.uk, простая посуда с теплой водой может решить проблему замерзших дверей, и лед, скорее всего, растает за считанные секунды.

"Если вылить немного горячей - не кипящей - воды на пораженный участок, это поможет льду, вызывающему затор, растаять. Однако это краткосрочное решение, поскольку после охлаждения вода замерзнет на существующем льду, что еще больше усугубит проблему. Убедитесь, что вода не слишком горячая, но и не кипящая, а после того, как вы открыли дверь, обязательно вытрите насухо все мокрые поверхности, чтобы избежать образования льда", - говорят эксперты.

Также можно использовать фен или портативную тепловую пушку, чтобы ускорить процесс оттаивания дверей.

Отмечается, что использование фена на пораженном участке может разморозить двери вокруг уплотнителя и в ручке и предотвратить повторное замерзание.

Кроме того, спрей для размораживания льда или небольшая бутылка медицинского спирта с содержанием изопропила не менее 70% также могут разморозить двери авто.

Как разморозить лобовое стекло авто / Инфографика: Главред

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