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Что будет, если не менять антифриз в авто: водителям рассказали о последствиях

Мария Николишин
10 января 2025, 13:43
257
Помнить о замене антифриза так же важно, как и о масле для двигателя.
Что будет, если не менять антифриз в авто: водителям рассказали о последствиях
Когда менять антифриз / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нужно менять антифриз
  • Как часто это нужно делать

Среди автомобилистов иногда можно услышать мнение, что охлаждающая жидкость в автомобиле вообще не требует замены или только в исключительных случаях. Однако, это является грубой ошибкой, которая может привести к серьезным последствиям.

Главред решил разобраться, почему нужно менять антифриз в автомобиле.

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Как часто нужно заменять охлаждающую жидкость в авто

Как пишет издание "Твоя машина", регламент замены антифриза для разных марок и моделей автомобилей может отличаться. Одни производители рекомендуют делать это раз в четыре года, а другие, например, каждые 75 000 километров.

Почему важно вовремя менять охлаждающую жидкость в авто

Рано или поздно антифриз исчерпывает свой ресурс. Ведь, кроме воды в его состав входят этиленгликоль и пропиленгликоль, которые позволяют жидкости не замерзать при низких температурах. Эти вещества под воздействием постоянных температурных перепадов в какой-то момент начинают терять свои свойства. В результате охлаждающая жидкость может кристаллизоваться и забивать каналы системы, что приводит к резкому перегреву двигателя.

Также возможно образование ржавчины в системе, что происходит из-за использования старого антифриза. Мелкие частицы забивают термостат и радиатор, выводя из строя всю охладительную систему.

Как понять, что пришло время менять антифриз

Для проверки специалисты рекомендуют использовать специальные лакмусовые бумажки. Они позволяют за несколько секунд определить состояние жидкости в расширительном бачке и понять, когда готовиться к замене.

Водители с опытом также советуют взять немного жидкости из системы охлаждения и налить её в прозрачную емкость. Если жидкость мутная и с вкраплениями, то пора её менять.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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