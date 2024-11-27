Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Перекресток с круговым движением - это сложный участок дороги для многих водителей.

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Нужно ли включать поворотник на кольце / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Как правильно проезжать перекресток с круговым движением

Когда нужно включать указатель поворота

Нужно ли включать поворотник на перекрестке с круговым движением - это один из спорных вопросов, который обсуждают водители.

Главред решил разобраться, как правильно проезжать перекресток с круговым движением.

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Нужно ли включать поворотник при въезде на круг

В ПДД есть четкий порядок случаев, когда нужно подавать предупредительные сигналы световыми указателями поворота:

перед тем как начать движение или остановиться;

перед перестроением, разворотом или поворотом.

Однако, некоторые водители воспринимают движение по кольцу как поворот, но на самом деле это не так. В правилах дорожного движения указано, что в таком случае перед перекрестком устанавливается знак 4.10 "Круговое движение". Если такого знака нет, то это стандартный перекресток, без особенностей.

Знак 4.10 / фото: vodiy.ua

Также в ПДД в пункте 10.4 указано, что водитель перед поворотом направо, налево или в направлении главной дороги, в случае разворота должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, которая для этого предназначена.

Соответственно, во время заезда на перекресток с круговым движением направление движения водителя определяется дорожной разметкой. В соответствии с этим, включать предупредительные сигналы не нужно, ведь движение осуществляется в соответствии с дорожной разметкой.

Нужно ли включать поворотник при выезде с круга

При выезде с кольца, когда водителю нужно поворачивать направо, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, водитель должен включить сигнал поворота направо.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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