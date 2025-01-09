Многие водители даже не догадываются: что означает лампочка ABS на панели приборов

Загорание лампочки "ABS" может быть признаком серьезной проблемы.

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Что означает лампочка ABS на панели приборов / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

Что означает ABS на панели приборов в авто

Что делать, если загорается индикатор ABS

Лампочка "ABS" на панели приборов автомобиля знакома многим водителям, но не все понимают, что она означает. Часто владельцы автомобилей узнают о ее значении только тогда, когда она загорается, но важно понимать, что это может быть признаком серьезной проблемы.

ABS - это антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес при сильном нажатии на тормоза, пишет Daily Express. Эта система использует датчики для контроля скорости вращения каждого колеса, и, в случае необходимости, регулирует тормозное давление, чтобы поддержать тягу колес, не давая им заблокироваться, что позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.

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Лампочка ABS на панели приборов сигнализирует о проблемах с этой системой. Если она загорается желтым или красным цветом, это означает, что система может не работать должным образом. Важно не игнорировать этот сигнал, ведь в случае серьезной неисправности это может привести к потере контроля над автомобилем.

Что делать, когда загорается индикатор ABS

Если лампочка ABS загорелась, но не сопровождается другими проблемами с тормозной системой, автомобиль может продолжать двигаться. Однако водитель должен быть особенно осторожным и соблюдать большую дистанцию между автомобилями.

Если же она загорается вместе с индикатором тормозной системы, это свидетельствует о серьезной проблеме. Водитель должен немедленно остановить автомобиль и вызвать эвакуатор.

Система ABS является важной для безопасности водителя. В случае возникновения неисправностей с ней важно оперативно реагировать и обратиться к специалистам для ремонта.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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