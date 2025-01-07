Вызывает много споров: что означает дорожный знак с велосипедом и стрелкой

Этот дорожный знак часто вызывает споры между водителями и велосипедистами.

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Дорожный знак М12/ коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, pixabay

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак с велосипедом

Для чего он нужен

Правила дорожного движения в Европе постоянно меняются и адаптируются к новым городским реалиям. В частности, теперь на дорогах можно встретить странный дорожный знак с велосипедом, который озадачивает водителей.

Главред решил разобраться, для чего нужен дорожный знак с желтым велосипедом и стрелкой.

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Что означает треугольный знак с велосипедом и стрелкой

Как пишет L'automobiliste, этот новый дорожный знак впервые появился во Франции еще в 2010 году, но он до сих пор малоизвестен среди автомобилистов, что часто вызывает жаркие споры между водителями и велосипедистами.

Отмечается, что это дорожный знак M12, который позволяет велосипедистам проезжать на красный свет, если они таким образом не мешают транспортным средствам, которые движутся на зеленый сигнал.

Этот знак, кроме пиктограммы велосипеда, содержит маленькие желтые стрелки, которые указывают разрешенные направления движения.

Дорожный знак М12 / фото: wikimedia.org

M12 делает красный свет для велосипедистов необязательной остановкой, а лишь обязательством уступить дорогу.

Цели нововведения:

Упорядочение дорожного движения в городах.

Поощрение использовать велосипед, как средство передвижения.

Сокращение времени ожидания велосипедистов на перекрестках.

Повышение безопасности, позволив велосипедистам быстро отойти от моторизованных транспортных средств.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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