Опытные водители призывают натереть лобовое стекло луком: для чего это нужно

Вы узнаете:
- Для чего водители натирают лобовое стекло луком
- Как избежать замерзания лобового стекла
Зимний период - это настоящее испытание для водителей, если не знать полезных советов. Главред узнал, зачем водители зимой натирают лобовое стекло луком.
Резкие перепады температуры, снег и морозы доставляют немало хлопот владельцам авто. Поэтому перед тем, как отправляться по делам на автомобиле, следует прогревать ее, а также очищать лобовое стекло, если на нем есть иней и лед.
Портал Gazeta.pl поделился проверенным лайфхаком, который поможет избежать замерзания лобового стекла.
Понадобится лишь одна луковица, которую следует разрезать пополам и протереть ею лобовое стекло автомобиля.
Кроме того, есть еще один метод - протирание стекла уксусом.
Для того, чтобы проверить эффективность обоих методов, достаточно каждый вечер наносить выбранную смесь на стекло автомобиля, и утром вы сможете наслаждаться чистыми окнами без льда.
Эти эффективные и доступные решения сэкономят вам время и сделают утренние поездки более комфортными в зимний период.
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