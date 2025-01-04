Опытные водители призывают натереть лобовое стекло луком: для чего это нужно

Один простой трюк позволит избежать замерзания лобового стекла.

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Как разморозить лобовое стекло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Для чего водители натирают лобовое стекло луком

Как избежать замерзания лобового стекла

Зимний период - это настоящее испытание для водителей, если не знать полезных советов. Главред узнал, зачем водители зимой натирают лобовое стекло луком.

Резкие перепады температуры, снег и морозы доставляют немало хлопот владельцам авто. Поэтому перед тем, как отправляться по делам на автомобиле, следует прогревать ее, а также очищать лобовое стекло, если на нем есть иней и лед.

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Портал Gazeta.pl поделился проверенным лайфхаком, который поможет избежать замерзания лобового стекла.

Понадобится лишь одна луковица, которую следует разрезать пополам и протереть ею лобовое стекло автомобиля.

Кроме того, есть еще один метод - протирание стекла уксусом.

Для того, чтобы проверить эффективность обоих методов, достаточно каждый вечер наносить выбранную смесь на стекло автомобиля, и утром вы сможете наслаждаться чистыми окнами без льда.

Эти эффективные и доступные решения сэкономят вам время и сделают утренние поездки более комфортными в зимний период.

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