Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто

На панели авто есть много лампочек, которые могут предупреждать водителей о проблемах.

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Почему горит лампочка Check Engine / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему мигает желтая лампочка в авто

Можно ли с ней ездить

Современные автомобили умеют предупреждать водителей о наличии технических неисправностей и других проблем, требующих внимания. В частности, иногда специальные индикаторы на приборной панели сообщают о наличии опасной поломки.

Главред решил разобраться, почему не стоит игнорировать мигающую желтую лампочку на панели авто.

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Почему мигает желтый сигнал Check Engine

Как пишет издание "Твоя машина", горящий желтый сигнал Check Engine обычно не является признаком какой-то серьезной проблемы. Нередко водители игнорируют его и не спешат на СТО, чтобы провести диагностику и выполнить ремонт. Все потому, что причиной активации индикатора часто бывают такие мелкие проблемы, как загрязнение свечей зажигания или плохое качество топлива.

Однако, если желтая лампочка начинает мигать, автомеханики рекомендуют не медлить и сразу же остановить автомобиль, прекратив его эксплуатацию.

Мигающий сигнал предупреждает о критическом состоянии системы. Часто Check Engine мигает из-за поломки каталитического нейтрализатора, нарушения в работе электронного блока управления, системы подачи топлива, датчиков и многих других компонентов.

Можно ли ехать когда мигает лампочка Check Engine

Продолжать движение когда мигает лампочка Check Engine не стоит. Нужно вызвать эвакуатор и доставить машину для диагностики на СТО.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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