Зачем опытные водители зимой заливают спирт в бак авто: интересный лайфхак

Вы узнаете:
- Почему водители заливают спирт в бак авто
- Какой спирт для этого подходит
Зимние условия эксплуатации автомобиля всегда непростые. В частности, трудности могут возникнуть с техническим состоянием машины.
Однако, чтобы это предотвратить водители и со стажем заливают в топливный бак своего автомобиля спирт, пишет Главред со ссылкой на издание "Твоя машина".
Для чего водители заливают спирт в бак авто
Отмечается, что главная зимняя проблема в том, что со временем на стенках бака образуется конденсат из-за перепада температур. Чаще всего это происходит в старых моделях авто, где топливный бак металлический. На морозе этот конденсат замерзает или кристаллизуется. Частицы льда могут попасть дальше в топливную систему и засорить её, что способно привести к серьезным проблемам.
Из-за этого водители заливают в бак спирт, который не дает конденсату скапливаться на стенках. На работе двигателя это не скажется негативно. Наоборот, в некоторых случаях спирт улучшит производительность авто.
Можно ли заливать водку в бак авто
Лить водку в бензобак бессмысленно - это только увеличит количество воды в нем. Растворить воду и смешать её с бензином может лишь чистый спирт, например 95-процентный медицинский.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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