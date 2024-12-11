Загадка для многих водителей: что означает дорожный знак с двумя фотоаппаратами

Вы узнаете:
- Для чего нужен дорожный знак с фотоаппаратами
- Есть ли похожий дорожный знак в Украине
Дорожные знаки - это то, что каждый водитель должен знать в совершенстве. Однако, они часто меняются, в частности, появляются новые таблички, которые могут запутать даже опытных водителей.
Украинским водителям, путешествующим по Польше, стоит знать о новом дорожном знаке D-51a. Его понимание поможет избежать неприятных последствий, пишет Главред со ссылкой на Auto Swiat.
Что означает синий дорожный знак с символами двух камер
Этот дорожный знак информирует водителей о начале зоны, охваченной секционной системой измерения скорости (OPP). Конец такого участка сигнализируется знаком D-51б, который отличается лишь красным перечеркиванием.
Отмечается, что система OPP является передовым методом контроля скорости. Водители должны знать, что речь идет не об одноразовом нарушении скоростного режима, а о средней скорости на конкретном участке.
В частности, специальные устройства регистрируют каждый автомобиль в начале и в конце зоны, а затем рассчитывают среднее время в пути и среднюю скорость. Если результат превышает допустимые пределы, в адрес владельца транспортного средства направляется штраф.
Дорожный знак с камерой в Украине
Согласно ПДД, в Украине есть похожий дорожный знак. Он также на синем фоне, но только с одной камерой. Этот знак имеет номер 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения".
Данная табличка обозначает участки дорог, где возможно осуществление контроля за нарушением Правил дорожного движения с помощью специальных технических и/или электронных средств.
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Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
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