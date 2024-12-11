Загадка для многих водителей: что означает дорожный знак с двумя фотоаппаратами

В ПДД часто добавляют новые дорожные знаки, о которых стоит знать водителям.

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Дорожный знак с камерой / коллаж: Главред, фото: pixabay, auto-swiat.pl

Вы узнаете:

Для чего нужен дорожный знак с фотоаппаратами

Есть ли похожий дорожный знак в Украине

Дорожные знаки - это то, что каждый водитель должен знать в совершенстве. Однако, они часто меняются, в частности, появляются новые таблички, которые могут запутать даже опытных водителей.

Украинским водителям, путешествующим по Польше, стоит знать о новом дорожном знаке D-51a. Его понимание поможет избежать неприятных последствий, пишет Главред со ссылкой на Auto Swiat.

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Что означает синий дорожный знак с символами двух камер

Этот дорожный знак информирует водителей о начале зоны, охваченной секционной системой измерения скорости (OPP). Конец такого участка сигнализируется знаком D-51б, который отличается лишь красным перечеркиванием.

Отмечается, что система OPP является передовым методом контроля скорости. Водители должны знать, что речь идет не об одноразовом нарушении скоростного режима, а о средней скорости на конкретном участке.

В частности, специальные устройства регистрируют каждый автомобиль в начале и в конце зоны, а затем рассчитывают среднее время в пути и среднюю скорость. Если результат превышает допустимые пределы, в адрес владельца транспортного средства направляется штраф.

Дорожный знак с камерой в Украине

Согласно ПДД, в Украине есть похожий дорожный знак. Он также на синем фоне, но только с одной камерой. Этот знак имеет номер 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения".

Знак 5.76 / фото: vodiy.ua

Данная табличка обозначает участки дорог, где возможно осуществление контроля за нарушением Правил дорожного движения с помощью специальных технических и/или электронных средств.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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