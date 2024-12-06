Водителям на заметку: как уменьшить расход топлива зимой - достаточно двух действий

Автомобилистам назвали эффективные способы экономии горючего в зимний период.

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Как снизить расход топлива зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Как снизить расход топлива зимой

Какие факторы влияют на расход топлива

Владельцы автомобилей могут существенно снизить расход топлива в зимнее время, если будут придерживаться определенных правил. Главред собрал полезные советы для водителей.

Автомобильный эксперт Дрю Хикман, считает, что правильный уход за автомобилем зимой и своевременная диагностика его состояния обеспечат бесперебойную работу и позволят снизить расходы на топливо, передает Express.co.

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"Двигатель, который находится в идеальном состоянии, сжигает топливо более эффективно и экономно, а хорошо ухоженные шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, уменьшая сопротивление.", - объясняет эксперт.

Как известно, даже перегруженный багажник является причиной большего расхода топлива.

Специалисты отмечают, что зимой особенно важно убедиться, что ваши шины накачаны до правильного давления, как указано в инструкции по эксплуатации, поскольку как недокачанные, так и перекачанные шины негативно влияют на экономию топлива.

По словам эксперта Хикмана, частые ускорения и торможения на дороге значительно повышают расход топлива.

"Это особенно заметно в густонаселенных районах, когда транспортные средства, движутся в режиме "остановка-движение".", - рассказал он.

Мужчина добавляет, что согласно проведенному исследованию, потребление топлива может расти примерно на 24% во время коротких поездок зимой.

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