'Светит' большой штраф: где водителям запрещено высовывать руки из окна авто

Выдвинутая рука создает угрозу безопасности водителям и пассажирам.

https://glavred.info/auto/svetit-bolshoy-shtraf-gde-voditelyam-zapreshcheno-vysovyvat-ruki-iz-okna-avto-10619750.html Ссылка скопирована

Штраф за высунутую руку из окна авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В каких странах нельзя вытягивать руку из окна авто

Какой штраф за это предусмотрен

У многих украинских водителей есть одна интересная привычка - открыть окно и опереться на него во время движения. Эта манера поведения особенно популярна летом, когда на улице жарко. Однако, в некоторых странах за это можно получить немалый штраф.

Главред решил разобраться, где водителям запрещено высовывать руки из окна автомобиля.

видео дня

Штраф за высунутую руку из окна авто

Как пишет издание "Твоя машина", в Австралии полиция может остановить ваш автомобиль, если заметит, что кто-то высовывает свои конечности из салона. За это предусмотрено взыскание в размере 337 австралийских долларов или около 9100 гривен. Исключением может быть лишь случай, когда водитель временно высовывает руку, подавая сигнал другим участникам движения.

Почему нельзя высовывать руку из окна автомобиля

Местные власти отмечают, что такие строгие меры принимают в связи с высокой угрозой безопасности водителям и пассажирам. Высовывание руки или других конечностей из авто во время движения грозит серьезными травмами в экстренной ситуации.

Важно понимать, что даже с виду безобидная привычка может иметь катастрофические последствия. В условиях быстрого движения, когда автомобили могут сталкиваться или резко менять направление, выдвинутая рука или нога становятся дополнительным риском. Кроме того, такое поведение может восприниматься другими участниками дорожного движения как опасный маневр, что может спровоцировать аварийную ситуацию.

Есть ли подобные штрафы в Украине

В Украине также существуют правила, регулирующие поведение водителей и пассажиров в транспортных средствах. Согласно украинским ПДД, водителям запрещено выполнять действия, которые могут отвлекать их от управления транспортным средством или создавать опасность для других участников дорожного движения.

Хотя в украинском законодательстве нет конкретного штрафа за выдвижение руки из окна, подобные действия могут быть классифицированы как нарушение общих правил безопасности на дороге.

Читайте также:

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред