Почему в СССР водители сливали топливо в 'канавы': объяснение удивит многих

Кратко:
- Зачем автомобилисты сливали топливо в "лесополосу"
- Какими были схемы водителей
В советские времена существовала поговорка "слил полбака в лесополосе и остался в плюсе".
Однако, не все знают откуда у тогдашних автомобилистов появилась такая традиция и зачем они поступали подобным образом, пишет Главред со ссылкой на OBOZ.UA.
Отмечается, что сливали только дизельное топливо, а не бензин. На нем работали грузовые автомобили и спецтранспорт, который весь принадлежал государству. Поэтому, чтобы заработать дополнительно, водители не могли устроиться на подработку.
Но они придумывали хитрые схемы увеличения дохода, который у них зависел от количества перевезенных грузов и намотанных при этом километров.
Чтобы показать лучший результат нужно было "сжечь" больше топлива. Это делали, сливая его где-то в отдаленных местах.
Далее нужно было привести в соответствие количество "использованной" солярки с показателями одометра. От накруток его оберегала специальная пломба, но умельцы присоединяли к приводному тросу спидометра электромотор от детской игрушки и с его помощью выравнивали цифры.
Однако, считать, что водители все время сливали топливо просто на землю, не стоит. Они умели отсасывать топливо из бака и всегда возили с собой канистру, куда его можно было слить для дальнейшей продажи.
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Распад СССР
Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.
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