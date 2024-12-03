Почему в СССР водители сливали топливо в 'канавы': объяснение удивит многих

Сливали только дизельное топливо, а не бензин.

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Схемы водителей в СССР / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Зачем автомобилисты сливали топливо в "лесополосу"

Какими были схемы водителей

В советские времена существовала поговорка "слил полбака в лесополосе и остался в плюсе".

Однако, не все знают откуда у тогдашних автомобилистов появилась такая традиция и зачем они поступали подобным образом, пишет Главред со ссылкой на OBOZ.UA.

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Отмечается, что сливали только дизельное топливо, а не бензин. На нем работали грузовые автомобили и спецтранспорт, который весь принадлежал государству. Поэтому, чтобы заработать дополнительно, водители не могли устроиться на подработку.

Но они придумывали хитрые схемы увеличения дохода, который у них зависел от количества перевезенных грузов и намотанных при этом километров.

Чтобы показать лучший результат нужно было "сжечь" больше топлива. Это делали, сливая его где-то в отдаленных местах.

Далее нужно было привести в соответствие количество "использованной" солярки с показателями одометра. От накруток его оберегала специальная пломба, но умельцы присоединяли к приводному тросу спидометра электромотор от детской игрушки и с его помощью выравнивали цифры.

Однако, считать, что водители все время сливали топливо просто на землю, не стоит. Они умели отсасывать топливо из бака и всегда возили с собой канистру, куда его можно было слить для дальнейшей продажи.

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