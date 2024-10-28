Почему тройной одеколон называется тройным и зачем его пили в СССР

Что вы узнаете:
- Почему именно "тройной"
- В чем секрет популярности одеколона
- Почему его пили
В СССР "Тройной одеколон" был не просто популярным парфюмом, а настоящим культурным феноменом, знакомым многим. Эта "душистая вода", как его называли, использовалась не только по прямому назначению, но и нередко служила алкогольным заменителем.
Важно! Употребление одеколона может вызвать воспаление слизистых оболочек, насморк, тошноту, затруднение дыхания, внезапную усталость и другие тяжелые симптомы. Потому пить его просто опасно.видео дня
Давайте разберемся, что входит в состав тройного одеколона, почему его так называли и чем объясняется столь необычное его применение.
Что входит в состав тройного одеколона?
Состав "Тройного одеколона" классический: три основные ноты запаха, откуда и пошло название. Эти компоненты создают яркий аромат, за который ценился этот одеколон:
- Верхние ноты — лимон: придают свежий, цитрусовый оттенок.
- Средние ноты — бергамот: добавляют мягкость и утонченность.
- Базовые ноты — нероли (цветки горького апельсина): завершают композицию легким сладковато-цветочным акцентом.
Такой трехслойный аромат, состоящий из верхних, средних и базовых нот, и послужил причиной для названия "тройной", пишет Телеграф. Этот одеколон был вариацией более ранних парфюмов, созданных из спирта, эфирных масел и дистиллята.
Почему одеколон так называется?
Название "Тройной одеколон" пришло из Франции. Оригинальный Eau de Cologne, известный еще с XVIII века, представлял собой комбинацию нескольких ингредиентов. Первоначально его изобрели в Германии, где он назывался "Кельнская вода".
Попав во Францию, аромат стали называть "Eau de Cologne", а затем он пришел и в Россию, где его адаптировали на французский манер — "одеколон". Советские производители включили в классический состав три компонента, от чего и пошло название "тройной".
Какой спирт в тройном одеколоне и почему его пили?
В основе "Тройного одеколона" использовался этиловый спирт, который отличался высокой крепостью. Этот спирт становился причиной того, что многие употребляли одеколон как заменитель алкоголя, особенно в периоды дефицита спиртных напитков.
Для чего еще использовали тройной одеколон?
Особенно популярен Тройной одеколон был от прыщей. Считалось, что средство справлялось с болями в суставах, помогало от простуды, ожогов, ран, царапин, ушибов, от укусов комаров.Тройным одеколоном также лечили лишай, головную боль, грибок на ногах.
Например, в годы Первой мировой войны и затем во время "сухого закона" при Михаиле Горбачеве, когда доступ к алкоголю был затруднен, люди находили альтернативу в спиртосодержащих одеколонах. Хотя употребление таких парфюмерных средств в качестве алкоголя было небезопасным, для многих людей в трудные времена это был единственный доступный источник спирта.
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