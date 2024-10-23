Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

Эти игрушки вызывают настоящий восторг у коллекционеров, и хорошо сохранившиеся экземпляры могут стоить значительных денег на аукционах.

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игрушки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: фото: violity.com

Коллекционирование советских игрушек становится все более популярным среди поклонников антиквариата. Многие из игрушек, которые когда-то были в руках советских детей, сейчас могут стоить значительных денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) .

Куклы

Куклы из СССР, которые в свое время были популярными среди девочек, сейчас являются одним из самых ценных предметов для коллекционеров. Их обычно делали из пластмассы или целлулоида, а одежда была из ткани. Особенно ценятся модели с подвижными конечностями и закрывающимися глазами. Отдельные куклы были одеты в модные или традиционные костюмы. Самыми редкими считаются экземпляры, выпущенные к таким событиям, как Олимпиада-80, или те, что были изготовлены в сотрудничестве с другими социалистическими странами, например, Чехословакией или ГДР.

Машинки для мальчиков

Игрушечные автомобили были популярны среди мальчиков в СССР, и сегодня их охотно собирают коллекционеры. Многие из них изготавливались из металла, что делало их очень прочными. Они часто копировали реальные советские модели, такие как "Жигули", "Москвич" или "Волга", что делало их еще более востребованными. Коллекционеры высоко ценят хорошо сохранившиеся машинки с оригинальной окраской.

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Что такое антиквариат? Антикварные вещи (Антиквариат) - культурные ценности, как объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение, подлежащие сохранению, воспроизведению и охране и созданные более 50 лет назад, в том числе: а) предметы и документы, связанные с развитием общества и государства, историей науки, искусства и техники, а также с жизнью и деятельностью выдающихся лиц, государственных, политических и общественных деятелей; б) художественные произведения, в том числе: оригинальные художественные произведения живописи, графики и скульптуры, картины и рисунки полностью ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе изделия традиционных народных промыслов и другие художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; в) составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства; г) редкие рукописи, печатные издания и документальные памятники, в том числе инкунабулы и другие издания, представляющие собой историческую, художественную, научную и культурную ценность; г) архивные документы, включая кино-, фото-, фонодокументы; д) уникальные и редкие музыкальные инструменты; е) старинные монеты и другие предметы коллекционирования, пишет Википедия.

Педальные автомобили

Особой категорией игрушек в СССР были педальные автомобили. Они изготавливались из металла и были миниатюрными копиями настоящих машин, таких как "Москвич" или "Чайка", но двигались с помощью педалей. Эти игрушки вызывают настоящий восторг у коллекционеров, и хорошо сохранившиеся экземпляры могут стоить значительных денег на аукционах.

Другие интересные новости о временах СССР

Как известно, Главред также рассказывал, почему в СССР подъезды красили до половины. Многие жители старых многоэтажных домов наверняка замечали, что стены подъездов были окрашены в два цвета: темный низ и светлый верх.

Также Главред рассказал, темную сторону советской "роскоши". А именно, зачем в СССР вешали ковры на стену.

Есть еще одна жуткая тайна СССР, а именно секретные ядерные взрывы на территории Украины. Во времена советской власти произошло два таких, которые привели к смерти многих мирных людей.

Кроме этого, рассказывалось также о странных именах в СССР, которые сейчас вызывают только смех. Например, Даздрасмигда и Пофистал.

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