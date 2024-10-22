Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

В материале вы узнаете:
- Откуда взялась такая практика
- Почему для покраски выбирали именно синий и зеленый цвета
- Почему красить стены наполовину не только экономично
Многие жители старых многоэтажных домов наверняка замечали, что стены подъездов были окрашены в два цвета: темный низ и светлый верх. Этот визуальный прием широко использовался в СССР и продолжает встречаться в постсоветских странах.
Мы разбирались, почему подъезды красили наполовину и откуда возникла эта традиция.
Почему подъезды красят в два цвета?
Одной из причин такого подхода считается экономическая целесообразность. Почему в СССР красили стены краской на половину? Темные оттенки, которые использовались для нижней части стен, были более устойчивы к грязи и повреждениям, пишет Обозреватель.
Подъезды всегда были местами повышенной проходимости, поэтому нижняя часть стен часто пачкалась от обуви, сумок и других предметов. Темная краска позволяла скрыть загрязнения, а также ее было проще обновить.
Почему стены в подъездах красили в зеленый цвет?
Ответ на этот вопрос также связан с доступностью материалов. В СССР производили большое количество краски для нужд армии и железнодорожного транспорта.
Зеленая и синяя краски активно использовались для военной техники, пассажирских вагонов и автомобилей. Их оставшиеся излишки были доступны на внутреннем рынке и использовались для бытовых нужд, в том числе для покраски стен в подъездах, кухнях и санузлах.
Зачем красят ступеньки?
Считается, что это делается, чтобы помочь сориентироваться слабовидящим. Также есть версия, что это делается для сокрытия ляпов, а именно кривизны стен в местах стыков со ступенями. Также это могли делать для маскировки пятен на полу, которые оставались после покраски стен и перил.
Практическая сторона покраски
Красить стены наполовину было не только экономично, но и удобно. Традиция использовать два цвета также помогала визуально расширить пространство в тесных подъездах. Кроме того, после Второй Мировой войны в СССР накопилось большое количество краски зеленого и синего цветов.
Эти цвета стали своеобразным символом экономичности и практичности. Они использовались для окрашивания не только подъездов, но и других общественных мест, таких как школы и больницы.
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