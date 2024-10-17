Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

Многие имена, данные детям в советскую эпоху, были созданы на основе революционных девизов и важнейших событий.

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Странные имена в СССР / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Трудно представить, но в СССР имена для детей часто составлялись из лозунгов, событий или имён политических деятелей. Эти имена символизировали "веру в светлое будущее и преданность идеалам".

Необычные имена из лозунгов и политических символов

Многие имена, данные детям в советскую эпоху, были созданы на основе революционных девизов и важнейших событий. Некоторые из них сегодня могут показаться странными, но в то время они имели глубокий смысл, пишет УНИАН. Вот несколько примеров:

Даздрасмыгда – имя расшифровывается как "Да здравствует смычка города и деревни". Оно отражает важнейший советский лозунг о необходимости тесной связи между городом и сельским хозяйством.

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Пофистал – "Победитель фашизма — Иосиф Сталин". Это имя было популярно в годы Великой Отечественной войны, отражая патриотизм и веру в советского лидера.

Кукуцаполь – "Кукуруза — царица полей". Это имя было связано с кампанией по выращиванию кукурузы, активно поддержанной Никитой Хрущевым.

Оюшминальд – "О. Ю. Шмидт на льдине". Имя увековечило героический поход экспедиции Отто Шмидта в Арктике.

Как раньше называли детей в СССР?

Вдохновение для имен детей часто черпали из достижений и символов социалистической эпохи. Вот ещё несколько интересных примеров:

Лапанальда – "Лагерь папанинцев на льдине". Имя связано с легендарной полярной экспедицией Ивана Папанина.

Орлетос – "Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма". Этот сложный акроним символизировал ключевые ценности советской власти.

Тролебузина – "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев". Имя было составлено из фамилий известных революционных деятелей.

Заклимена – "Заклейменный", от первой строки гимна "Интернационал": "Вставай, проклятьем заклейменный".

Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, приведшие к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в XIX и в начале XX в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть всего лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Имена в честь "великих свершений"

Имена часто составлялись в честь научных и промышленных достижений Советского Союза. Они не только прославляли деятелей и события, но и подчеркивали веру в прогресс:

Персострат – "Первый советский стратостат", напоминает о покорении стратосферы.

Челнальдина – "Челюскин на льдине", посвященное ледокольной экспедиции.

Догнатий-Перегнатий – "Догнать и перегнать", в духе сталинского лозунга о необходимости превосходить капиталистические страны.

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