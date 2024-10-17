Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

Сергей Кущ
17 октября 2024, 11:02обновлено 17 октября, 11:43
242
Многие имена, данные детям в советскую эпоху, были созданы на основе революционных девизов и важнейших событий.
Странные имена в СССР
Странные имена в СССР / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Трудно представить, но в СССР имена для детей часто составлялись из лозунгов, событий или имён политических деятелей. Эти имена символизировали "веру в светлое будущее и преданность идеалам".

Необычные имена из лозунгов и политических символов

Многие имена, данные детям в советскую эпоху, были созданы на основе революционных девизов и важнейших событий. Некоторые из них сегодня могут показаться странными, но в то время они имели глубокий смысл, пишет УНИАН. Вот несколько примеров:

Даздрасмыгда – имя расшифровывается как "Да здравствует смычка города и деревни". Оно отражает важнейший советский лозунг о необходимости тесной связи между городом и сельским хозяйством.

видео дня

Пофистал – "Победитель фашизма — Иосиф Сталин". Это имя было популярно в годы Великой Отечественной войны, отражая патриотизм и веру в советского лидера.

Кукуцаполь – "Кукуруза — царица полей". Это имя было связано с кампанией по выращиванию кукурузы, активно поддержанной Никитой Хрущевым.

Оюшминальд – "О. Ю. Шмидт на льдине". Имя увековечило героический поход экспедиции Отто Шмидта в Арктике.

Как раньше называли детей в СССР?

Вдохновение для имен детей часто черпали из достижений и символов социалистической эпохи. Вот ещё несколько интересных примеров:

Лапанальда – "Лагерь папанинцев на льдине". Имя связано с легендарной полярной экспедицией Ивана Папанина.

Орлетос – "Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма". Этот сложный акроним символизировал ключевые ценности советской власти.

Тролебузина – "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев". Имя было составлено из фамилий известных революционных деятелей.

Заклимена – "Заклейменный", от первой строки гимна "Интернационал": "Вставай, проклятьем заклейменный".

Распад СССР

Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, приведшие к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.

Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в XIX и в начале XX в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть всего лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Имена в честь "великих свершений"

Имена часто составлялись в честь научных и промышленных достижений Советского Союза. Они не только прославляли деятелей и события, но и подчеркивали веру в прогресс:

Персострат – "Первый советский стратостат", напоминает о покорении стратосферы.

Челнальдина – "Челюскин на льдине", посвященное ледокольной экспедиции.

Догнатий-Перегнатий – "Догнать и перегнать", в духе сталинского лозунга о необходимости превосходить капиталистические страны.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:19Украина
Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

12:05Украина
"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Гороскоп на сегодня 17 октября: Близнецам - отличный день, Девам - удача до абсурда

Гороскоп на сегодня 17 октября: Близнецам - отличный день, Девам - удача до абсурда

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Надо найти число 58 за 7 секунд: каверзная загадка для самых сообразительных

Надо найти число 58 за 7 секунд: каверзная загадка для самых сообразительных

Последние новости

12:38

"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

12:35

Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

12:19

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:13

"Завершающий аккорд": каким будет решение Байдена по членству Украины в НАТО

12:05

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
11:58

"Брак был ошибкой": Анна Тринчер расскрыла правду об отношениях с беглецом Волошиным

11:44

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:22

Представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в ЧеркассахФото

11:18

Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУРВидео

Реклама
11:15

"Украина будет 33-м членом НАТО": генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату

11:02

Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

11:02

Путин ориентируется на "войну на истощение": в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ

10:59

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Змеи - будьте осторожны, Обезьянам - грусть

10:53

Враг стирает город с лица земли: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Донетчине

10:47

"Есть предпосылки": в ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине

10:39

С одежды, рук и даже салона: как быстро убрать запах бензина или солярки

10:33

США меняют подготовку пилотов: когда в Украине будет полная эскадрилья F-16 - WSJ

10:06

"Остались где-то в прошлом": Слава Каминская показала редкие фото детей от Эдгара Каминского

09:39

Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

09:35

Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

Реклама
09:26

Солист группы "Отпетые мошенники" в тяжелом состоянии в больнице

09:24

"Меня защищают": предательница Таисия Повалий цинично призвала помогать оккупантам

09:24

Зеленский отправился в Брюссель с особой целью: "Нужно завершить эту войну справедливо"Видео

08:48

ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

08:36

Потери России в Украине - официальные данные на 17 октября

08:27

На кону важный город в Донецкой области: враг активизировал атаки с бронетехникой

08:11

"Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Наивный призыв Байдена: почему ядерная угроза возрастаетмнение

07:52

В США отреагировали на представление Зеленским Плана победы Украины

07:28

В возрасте 31 года погиб популярный британский певец

06:48

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

06:10

Краткий ликбез о КНДР, России и Китаемнение

05:58

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

04:40

"Сніг падає" или "сніг іде" - как говорить правильно: ответ удивит многихВидео

04:05

Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету

03:31

"Позиция США очевидна": что изменит для Украины встреча "Рамштайн" - Клочок

03:05

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

02:30

Будет храниться до 2 месяцев: как правильно заморозить хлеб

Реклама
01:30

"Неправильно, неактуально": Позитив высказался про иностранное творчество Каменских

01:00

Только самый внимательный найдет осьминога: супер-головоломка на сообразительность

00:06

Будущая жена Венсана Касселя показала беременный живот

16 октября, среда
23:59

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:10

Валерий Залужный показал, как греется в компании жены

23:01

"Мерзко, противно": путинист Григорий Лепс устроил разборки и набросился на фанатку на концерте

22:49

"Процессы продолжаются": Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

22:40

Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

22:35

"Извините, на это надо вооружение": Киричевский - об одном из пунктов плана Зеленского

22:35

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять