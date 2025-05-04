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Цены уже упали на 12%: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Руслана Заклинская
4 мая 2025, 00:10
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Производители вынуждены снижать цены из-за низкого спроса.
Цены уже упали на 12%: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ
Огурцы дешевеют на глазах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Цены на тепличные огурцы упали на 12% за неделю
  • Овощ продают по 40-70 грн/кг
  • Производители снижают цены, чтобы избежать порчи продукции

Цены на тепличные огурцы в Украине снижаются стремительными темпами. Сейчас тепличные комбинаты продают огурцы по цене от 40 до 70 грн/кг, что в среднем на 12% ниже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Основная причина такого снижения - сезонный рост предложения овощей на рынке. С наступлением теплой погоды в большинстве регионов страны ускорилось созревание огурцов в промышленных тепличных хозяйствах. Также на рынок массово поступает продукция из пленочных теплиц, что дополнительно давит на цены.

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Впрочем, темпы реализации остаются достаточно низкими. Как оптовые компании, так и розничные сети, закупают продукцию исключительно для оперативной продажи, поскольку срок хранения огурцов очень ограничен.

Производители вынуждены в очередной раз снижать отпускные цены, чтобы не допустить порчи товара. По их словам, избыток продукции на фоне сдержанного спроса создает значительный дисбаланс. Цены на огурцы уже на 29% ниже, чем в начале мая 2024 года.

Текущие цены на огурцы (по данным Минфина):

Огурцы гладкие (1 кг):

  • Auchan - 59,90 грн
  • Metro - 69,90 грн
  • Megamarket - 90,00 грн

Средняя цена за гладкие огурцы в Украине составляет 73,27 гривен за килограмм, а за колючие - 74,90 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на помидоры в Украине снизились до 70-100 грн/кг, что на 18% меньше, чем в конце прошлой недели. В то же время сейчас тепличные томаты все еще на 15% дороже, чем в прошлом году в это время.

Также молодой картофель уже появляется на рынке, но пока преимущественно импортный - от 100 до 130 грн/кг. Первый украинский картофель появится в июне, хотя малые объемы начнут поступать уже в ближайшие недели. До конца мая он может подешеветь до 40-60 грн/кг.

Как сообщал Главред, на Закарпатье стартовал сезон украинской клубники - первые местные ягоды уже появились на рынках по цене 120-150 грн/кг. Продавцы прогнозируют снижение цен до 80-100 грн/кг в пиковый период в конце мая - начале июня, но дешевого урожая не будет из-за роста затрат.

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EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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