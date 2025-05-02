Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

Япония выделяет Украине $3 млрд, используя доходы от замороженных российских активов.

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Япония открывает финансовый фронт против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Какие конкретно цели финансирования и шаги правительства

Кабинет Министров Украиныутвердил соглашение с Японией о предоставлении финансовой помощи в объеме около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы ERA (кредит на 50 млрд долларов от G7 - ред.)", - отметил Шмыгаль. видео дня

Речь идет о части более широкого механизма финансовой поддержки, который предусматривает привлечение Украиной 50 млрд долларов. Финансирование осуществляется за счет доходов от замороженных российских активов и будет направлено на ключевые статьи государственного бюджета, восстановление и экономический рост.

"Спасибо партнерам из G7 и ЕС за создание инструмента, который заставляет Россию платить за нанесенный ущерб. Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - добавил глава правительства.

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Кроме того, как писал Главред, министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине "резко" повысилась средняя зарплата. В ПФУ утвердили показатель средней заработной платы.

Также с 1 мая 2025 года вступит в силу закон о выплатах семьям павших добровольцев компенсации на уровне с семьями погибших военнослужащих. Соответствующий документ подписал сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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