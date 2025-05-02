Украинским чиновникам платят больше 300 тысяч грн: кто получает по максимуму

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

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Известны зарплаты украинских чиновников / коллаж: Главред, фото: УНІАН

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Средняя з\п сотрудников центральных органов государственной власти составила 54,2 тысячи грн.

В центральных госорганах в марте получали зарплату 21 890 сотрудников

Заработные платы украинских чиновников значительно превышают средний уровень по стране, хотя темпы их роста остаются умеренными.

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В марте 2025 года средняя зарплата сотрудников центральных органов государственной власти составила 54,2 тысячи грн. Это на 15,6% больше, чем в марте 2024 года, когда показатель был на уровне 46,9 тысячи грн., говорится в материалах Министерства финансов.

Всего в центральных госорганах в марте получали зарплату 21 890 сотрудников.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), где средний доход составил 115,9 тысячи грн. при штате в 348 человек.

Второе место занимает Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), с численностью 529 работников.

Следом идут Аппарат Верховной Рады — средняя зарплата 81,5 тысячи грн. у 832 сотрудников, и Антимонопольный комитет — 81,2 тысячи грн. при 266 работниках.

Средний доход руководителей ведомств ещё выше — 124,1 тысячи грн.

Среди 500 топ-менеджеров самые высокие зарплаты получили:

в НКРЭКУ — 305,4 тысячи грн. (7 человек);

в Государственной службе экспортного контроля — 296,1 тысячи грн. (2 человека);

в НАПК — 276,3 тысячи грн. (5 руководителей).

Зарплаты в Украине - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут повысить зарплаты. Образовательная субвенция должна получить минимум 200 миллиардов дополнительного финансирования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине "резко" повысилась средняя зарплата. В ПФУ утвердили показатель средней заработной платы.

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Что известно о НАПК? Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику. Создание Национального агентства было предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", принятым 14 октября 2014 года. Закон введен в действие с 26 апреля 2015 года. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет превентивную функцию, в частности, по проверке деклараций государственных служащих и стилю их жизни, раскрытию любой информации по поводу фактов коррупции или злоупотребления должностью. Запуск работы антикоррупционного агентства был одним из требований Европейского Союза для безвизового режима с Украиной, пишет Википедия.

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