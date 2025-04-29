Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

Главное:
- Фиксированная цена на электроэнергию в Украине сохранится и в дальнейшем
- Ночной тариф будет составлять 2,16 грн за кВт*ч
До 31 октября 2025 года продлено действие "Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", поэтому тариф на электроэнергию в Украине не изменится.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, такое решение принял Кабинет Министров 29 апреля. Таким образом единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч.
Также для потребителей, которые имеют установленный двухзонный счетчик, "ночной тариф" останется действующим на уровне 2,16 грн за кВт*ч.
"Правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить доступность электрической энергии для потребителей. Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.
Накануне стало известно, что Нафтогаз Украины продолжит до 30 апреля 2026 года поставлять газ для украинских семей по цене в 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный", который предназначен для бытовых клиентов.
Напомним, Главред писал, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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