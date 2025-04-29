В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

На стоимость продуктов влияют сезонные факторы.

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Как изменились цены на овощи и фрукты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине продолжают расти цены на свеклу и морковь

Среди овощей подешевели: томаты, огурцы, перец, кабачок, цветная и пекинская капуста

Среди фруктов подорожали яблоки, груши и виноград

В Украине снова растут цены на популярные овощи. В частности, на повышение стоимости влияют традиционные сезонные факторы, которые повторяются ежегодно. Об этом сообщает EastFruit.

По словам аналитиков, продолжили расти цены на столовую свеклу. Фермеры продают овощ по 22 - 32 гривни за килограмм по сравнению с 20 - 30 гривнами на прошлой неделе.

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Ограниченное предложение качественной моркови также позволило местным фермерам повысить отпускные цены с 30 - 40 до 30 - 50 гривен за килограмм.

В то же время, рост объемов выборки огурца в местных тепличных комбинатах и существенные запасы румынской продукции привели к обвалу цен на этот овощ с 80 - 100 гривен за килограмм на прошлой неделе до 27 - 60 гривен за килограмм сейчас.

Также подешевели томаты (с 90 - 100 до 90 - 95 гривен за килограмм), сладкий перец (с 170 - 185 до 100 - 150 гривен за килограмм), пекинская капуста (с 65 - 75 до 50 - 65 гривен за килограмм), цветная капуста (с 110 - 120 до 90 - 110 гривен за килограмм) и кабачок (с 100 - 110 до 50 - 100 гривен за килограмм).

В сегменте зелени снизилась стоимость укропа (с 170 - 200 до 170 - 185 гривен за килограмм) и салата (с 70 - 80 до 55 - 75 гривен за килограмм), но цены на чеснок продолжили расти (с 130 - 170 до 140 - 170 гривен за килограмм).

Кроме того, во фруктовом сегменте продолжает дорожать яблоко (с 30 - 42 до 33 - 43 гривен за килограмм), груша (с 65 - 100 до 65 - 130 гривен за килограмм) и виноград (с 110 - 250 до 175 - 250 гривен за килограмм). Однако, сузился диапазон цен на апельсин (с 65 - 125 до 95 - 120 гривен за килограмм).

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1. Крупные супермаркеты продают их в среднем по 5,22 грн за штуку, что на 1,03 грн/штука дешевле, чем в начале месяца.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб.

В то же время, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец заявила, что в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на пасхальном столе.

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