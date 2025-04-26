На сколько вырастет цена на хлеб: эксперт сделал неожиданный прогноз

Вырастут ли цены в ближайшее время и как государство сдерживает резкое повышение стоимости.

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Цены на хлеб изменятся / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Читайте в материале:

На сколько подорожает хлеб в ближайшее время

Почему не будет резких скачков цен

Как инфляция влияет на рынок выпечки

В ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, рост стоимости будет умеренным - ежемесячное повышение цен будет колебаться в пределах 1,5-1,8%. Резких скачков стоимости на 10-15% за месяц не прогнозируется.

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Пендзин пояснил, что цены на массовые сорта хлеба частично контролируются государством. Чтобы компенсировать рост расходов, производители поднимают цены на другие виды продукции - пирожные, торты, печенье и выпечку премиум-класса.

"Очереди за хлебом нам не грозят. Продукт будет дорожать постепенно и без паники", - подчеркнул экономист.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Он также добавил, что рынок остается стабильным, а инфляция в апреле уже достигла около 14,6%.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на пасхальном столе.

В то же время, с начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу. Запасы овоща сокращаются, тем временем среди потребителей настоящий ажиотаж.

Тем временем украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается.

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Что такое Киев24? Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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