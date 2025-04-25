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Сигареты рекордно дорожают: почему цена уже "перевалила" за 120 гривен

Даяна Швец
25 апреля 2025, 15:59
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Расходы украинцев на сигареты составляют 3,9% от общих потребительских расходов.
Сигареты рекордно дорожают: почему цена уже 'перевалила' за 120 гривен
Что ждет табачный рынок в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • Причиной дальнейшего подорожания являются изменения в налоговом законодательстве, в частности существенное повышение акцизов в 2025 году
  • Для расчета минимального акцизного налогового обязательства будут применять повышающий коэффициент 1,1

Цены на табачные изделия в Украине продолжают расти. Согласно информации Госстата, в 2024 году стоимость пачки премиум-сигарет поднялась почти на четверть - на 23,4%, или на 22,5 гривны. В результате средняя цена такой продукции достигла 118,7 гривны.

А уже за первый квартал 2025 года сигареты прибавили еще 7,8% в цене - до 128 гривен за пачку. По последним подсчетам, расходы украинцев на сигареты составляют 3,9% в общей структуре потребления, а на алкоголь - 4%.

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Причиной дальнейшего подорожания, как объясняет "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года), стали изменения в налоговом законодательстве. Закон о повышении акцизов предусматривает существенное увеличение ставок именно в 2025 году.

Более того, новые правила обязывают производителей и поставщиков применять дополнительный коэффициент 1,1 при расчете минимального акцизного налогового обязательства с 1 апреля до 31 декабря 2025 года.

Это нововведение связано с тем, что в 2024 году доля налогов в конечной стоимости сигарет была меньше нормативных 60%.

В Нацбанке сообщают, что производители начали заблаговременно закладывать рост цен, предусматривая перевод акцизов в евро (что произошло в марте 2025 года), а также из-за будущего исчерпания дешевых акцизных марок.

"Ожидается, что это приведет к постепенному увеличению розничных цен по мере исчерпания запасов акцизных марок, приобретенных до указанных налоговых изменений", - отметили в НБУ.

Цены на сигареты в Украине - что известно

Ранее сообщалось о том, что украинский парламент принял закон, который меняет правила налогообложения табачных изделий.

Впоследствии стало известно, что президент Украины подписал этот закон, что означает, что акцизы на сигареты вырастут. По прогнозам, это приведет к тому, что цена на пачку сигарет увеличится примерно на 40 гривен.

Главред также объяснил, насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет . Пачка сигарет в Украине может подорожать на 20-25 гривен.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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