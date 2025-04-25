Сигареты рекордно дорожают: почему цена уже 'перевалила' за 120 гривен

Расходы украинцев на сигареты составляют 3,9% от общих потребительских расходов.

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Что ждет табачный рынок в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

Причиной дальнейшего подорожания являются изменения в налоговом законодательстве, в частности существенное повышение акцизов в 2025 году

Для расчета минимального акцизного налогового обязательства будут применять повышающий коэффициент 1,1

Цены на табачные изделия в Украине продолжают расти. Согласно информации Госстата, в 2024 году стоимость пачки премиум-сигарет поднялась почти на четверть - на 23,4%, или на 22,5 гривны. В результате средняя цена такой продукции достигла 118,7 гривны.

А уже за первый квартал 2025 года сигареты прибавили еще 7,8% в цене - до 128 гривен за пачку. По последним подсчетам, расходы украинцев на сигареты составляют 3,9% в общей структуре потребления, а на алкоголь - 4%.

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Причиной дальнейшего подорожания, как объясняет "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года), стали изменения в налоговом законодательстве. Закон о повышении акцизов предусматривает существенное увеличение ставок именно в 2025 году.

Более того, новые правила обязывают производителей и поставщиков применять дополнительный коэффициент 1,1 при расчете минимального акцизного налогового обязательства с 1 апреля до 31 декабря 2025 года.

Это нововведение связано с тем, что в 2024 году доля налогов в конечной стоимости сигарет была меньше нормативных 60%.

В Нацбанке сообщают, что производители начали заблаговременно закладывать рост цен, предусматривая перевод акцизов в евро (что произошло в марте 2025 года), а также из-за будущего исчерпания дешевых акцизных марок.

"Ожидается, что это приведет к постепенному увеличению розничных цен по мере исчерпания запасов акцизных марок, приобретенных до указанных налоговых изменений", - отметили в НБУ.

Цены на сигареты в Украине - что известно

Ранее сообщалось о том, что украинский парламент принял закон, который меняет правила налогообложения табачных изделий.

Впоследствии стало известно, что президент Украины подписал этот закон, что означает, что акцизы на сигареты вырастут. По прогнозам, это приведет к тому, что цена на пачку сигарет увеличится примерно на 40 гривен.

Главред также объяснил, насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет . Пачка сигарет в Украине может подорожать на 20-25 гривен.

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