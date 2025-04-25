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От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии

Даяна Швец
25 апреля 2025, 10:21
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Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, которые зависят от возраста, социального статуса или потребности в уходе.
От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии
Кто имеет право на пособие по уходу / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что стоит знать о доплатах:

  • Есть ежемесячные доплаты для лиц от 70 лет (300 грн) и от 75 лет (456 грн, но реальный рост после 75 - 156 грн), если пенсия меньше 10 340 грн
  • Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в уходе, могут получать ежемесячное пособие (944,40 грн при определенных условиях)

Некоторые категории пенсионеров в Украине могут рассчитывать на дополнительные выплаты к своей основной пенсии. Эти надбавки назначаются по возрасту, социальному статусу или потребности в уходе, пишет издание На пенсии.

По информации издания, предусмотрены две ключевые категории доплат. Первая - ежемесячная компенсационная выплата для лиц, которым исполнилось 75 лет. Размер этой доплаты - 456 гривен. Однако для людей в возрасте 70-74 года уже действует надбавка в 300 гривен, поэтому при достижении 75 лет реальное увеличение составляет лишь 156 гривен.

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Доплату в 456 гривен могут получить только те пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. Информацию о ее начислении можно проверить в отделении Пенсионного фонда.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Если речь идет об одинокой женщине-пенсионерке, то, скорее всего, речь идет о другом типе государственной поддержки - согласно постановлению Кабмина №261 от 2 апреля 2005 года (с дополнениями от 2020 года). Документ регулирует порядок предоставления социальной помощи людям, которые не имеют пенсии, имеют инвалидность или нуждаются в постоянном уходе.

Согласно этим нормам, одинокие лица, которым исполнилось 80 лет, и которые имеют подтверждение от врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода, могут получать ежемесячную социальную помощь. Ее размер сейчас составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 944,40 гривны.

Чтобы оформить эту выплату, нужно соответствовать трем условиям:

  • Жить самостоятельно без родных рядом;
  • Иметь медицинское подтверждение о потребности в уходе;
  • Достичь 80-летнего возраста.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, с начала 2025 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 552 гривны, что составляет рост на 9,5%. Таким образом, сейчас средняя пенсионная выплата составляет 6 341 гривну. Пенсионный фонд Украины предоставил информацию о том, какие средние пенсии получают жители разных регионов страны.

Кроме того, недавно появилась информация о том, кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты к своей пенсии. Для некоторых пожилых людей 2025 год может принести приятную неожиданность в виде бонусной надбавки.

В то же время есть информация и о тех, чьи пенсионные выплаты в 2025 году будут очень низкими. Например, при наличии 15 лет страхового стажа и средней заработной плате в размере 4 830 гривен, пенсия может составлять всего 794 гривны.

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Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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