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Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Руслана Заклинская
22 апреля 2025, 21:45
285
Несвоевременное уведомление может привести к незаконной переплате пенсии, которую придется вернуть.
Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ
О чем пенсионеры должны сообщить ПФУ в течение 10 дней / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Пенсионеры должны сообщать ПФУ о трудоустройстве, увольнении или регистрации ФЛП в течение 10 дней

  • Несвоевременное уведомление - основание для возврата излишне начисленной пенсии

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Украинские пенсионеры должны уведомить Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательской деятельности в течение 10 дней. Если пенсионер не сообщит об изменениях в своем статусе вовремя, ему могут выплатить лишнюю сумму пенсии, которую потом обяжут вернуть. Это требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Несвоевременное или неполное уведомление об изменении статуса приводит к незаконным выплатам. Согласно закону, органы ПФУ обязаны требовать их возврата. Поэтому пенсионеры должны информировать фонд об изменениях в своем статусе вовремя.

Как сообщить Пенсионный фонд об изменениях

Пенсионер должен обратиться в органы ПФУ с заявлением, к которому прилагаются документы, подтверждающие факт трудоустройства или увольнения. Это могут быть:

  • приказ или распоряжение о приеме/увольнении с работы;
  • трудовую книжку с соответствующей записью;
  • гражданско-правовой договор и т.п.

В некоторых случаях работники ПФУ предоставляют услуги по месту жительства. Кроме этого, есть возможность подать заявление онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ(https://portal.pfu.gov.ua) или через приложение "Дия", используя квалифицированную электронную подпись.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, с начала 2025 года в Украине действуют новые ограничения для слишком больших пенсий - часть выплат свыше 23 610 грн регулируется специальными коэффициентами. Ограничения не касаются страховых пенсий, военных-участников боевых действий и семей погибших защитников.

Также украинцы могут рассчитывать на повышенную пенсию, если решат не выходить на нее в 60 лет, а продолжат работать официально. Согласно статье 29 закона №1058-IV, государство начисляет надбавку - 0,5% за каждый месяц отсрочки (до 5 лет) и 0,75% - за каждый месяц сверх этого срока.

Кроме этого, некоторые военные пенсионеры могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн, если содержат нетрудоспособных родственников, которые не имеют других источников государственной поддержки. Размер такой надбавки составляет 50% прожиточного минимума.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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