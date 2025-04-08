50 лет - и на пенсию: при каких условиях украинцы могут раньше стать пенсионерами

Вы узнаете:
- Кто имеет право на досрочную пенсию
- Какая минимальная пенсия для многодетной матери
- На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать
В Украине категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию. Этим правом могут воспользоваться многодетные матери. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Женщины, которые воспитали до шести лет от пяти детей, а также матери тяжелобольных и детей с инвалидностью могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. При этом это возможно, если они достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет трудового стажа.
В случае, если воспитанием детей занимается отец, он также имеет право на досрочный выход на пенсию - в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет трудового стажа.
Какая минимальная пенсия для многодетной матери без стажа
С учетом нынешнего прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, минимальная пенсия многодетной матери составит 2 361 гривну. В то же время, если женщина не имеет полного трудового стажа, пенсия может быть ниже.
Однако, если у женщины пятеро или более детей и она выполнила все необходимые условия, ей будет автоматически зачислено 15 лет стажа, даже в случае полного отсутствия официальной работы.
Также многодетным матерям предоставляется право на надбавку к пенсии. Размер этой надбавки варьируется от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и зависит от количества детей в семье. Это регулируется Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Если женщина не работала до 1 января 2004 года и в этот период ухаживала за ребенком, это время может быть зачислено в ее страховой стаж, но только до того момента, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Для подтверждения этого необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.
С 1 апреля 2004 года, уход за ребенком до 3 лет автоматически учитывается в страховом стаже. Однако, только если женщина получает надлежащую государственную помощь.
Пенсии в Украине - новости по теме
Напомним, самая маленькая пенсия в Украине - социальная. Ее получают граждане без необходимого трудового стажа или те, кто не работал. Размер такой пенсии - 2 361 грн (прожиточный минимум на 2025 год).
Также с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически будет пересчитывать пенсии тем, кто после предыдущего перерасчета продолжал работать и приобрел 24 месяца страхового стажа до 1 марта. Перерасчет также сделают тем, у кого прошло два года с момента назначения или предыдущего перерасчета, даже если стаж меньше.
Как сообщал Главред, с 1 апреля в Украине будет проведена индексация страховых выплат для пострадавших на производстве и от профессиональных заболеваний.
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Что известно о Пенсионном фонде
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
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