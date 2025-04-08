50 лет - и на пенсию: при каких условиях украинцы могут раньше стать пенсионерами

Часть украинцев может выйти на пенсию в 50 лет, отметили в ПФУ.

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Выход на пенсию в 50 - для кого это реально / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Кто имеет право на досрочную пенсию

Какая минимальная пенсия для многодетной матери

На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать

В Украине категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию. Этим правом могут воспользоваться многодетные матери. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Женщины, которые воспитали до шести лет от пяти детей, а также матери тяжелобольных и детей с инвалидностью могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. При этом это возможно, если они достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет трудового стажа.

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В случае, если воспитанием детей занимается отец, он также имеет право на досрочный выход на пенсию - в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет трудового стажа.

Какая минимальная пенсия для многодетной матери без стажа

С учетом нынешнего прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, минимальная пенсия многодетной матери составит 2 361 гривну. В то же время, если женщина не имеет полного трудового стажа, пенсия может быть ниже.

Однако, если у женщины пятеро или более детей и она выполнила все необходимые условия, ей будет автоматически зачислено 15 лет стажа, даже в случае полного отсутствия официальной работы.

Также многодетным матерям предоставляется право на надбавку к пенсии. Размер этой надбавки варьируется от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и зависит от количества детей в семье. Это регулируется Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Если женщина не работала до 1 января 2004 года и в этот период ухаживала за ребенком, это время может быть зачислено в ее страховой стаж, но только до того момента, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Для подтверждения этого необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.

С 1 апреля 2004 года, уход за ребенком до 3 лет автоматически учитывается в страховом стаже. Однако, только если женщина получает надлежащую государственную помощь.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - новости по теме

Напомним, самая маленькая пенсия в Украине - социальная. Ее получают граждане без необходимого трудового стажа или те, кто не работал. Размер такой пенсии - 2 361 грн (прожиточный минимум на 2025 год).

Также с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически будет пересчитывать пенсии тем, кто после предыдущего перерасчета продолжал работать и приобрел 24 месяца страхового стажа до 1 марта. Перерасчет также сделают тем, у кого прошло два года с момента назначения или предыдущего перерасчета, даже если стаж меньше.

Как сообщал Главред, с 1 апреля в Украине будет проведена индексация страховых выплат для пострадавших на производстве и от профессиональных заболеваний.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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