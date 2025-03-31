Какая самая маленькая пенсия в 2025 году: украинцам назвали сумму

Минимальную пенсию получают граждане, которые не имеют необходимого стажа по возрасту или не работали.

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Минимальная пенсия в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Наименьшей формой пенсионных выплат является социальная помощь

Размер такой пенсии в 2025 году составляет 2 361 гривню

Эта выплата доступна только по достижении 65 лет

Самая маленькая пенсия в Украине определяется социальной пенсией, которую могут получить люди без достаточного стажа работы или те, кто не работал. Об этом говорится на портале Дія.

Так, те граждане Украины, которые не имеют необходимого стажа для пенсии по возрасту или не работали, могут получать только социальную помощь от государства, которая является наименьшей формой пенсионных выплат.

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Стоит заметить, что размер такой пенсии равен минимальному прожиточному минимуму, который на 2025 год составляет 2 361 гривню.

Кроме того, эта выплата доступна только по достижении 65 лет.

В то же время, отказать в предоставлении социальной пенсии могут в том случае, когда у человека есть дополнительные источники дохода или имущественные ограничения. Основные причины отказа:

Наличие дохода - если заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники дохода.

Дорогие покупки - если за последние шесть месяцев была совершена покупка товаров или услуг на сумму более 50 000 гривен.

Имущество в собственности - если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль.

Превышение дохода - если средний месячный доход семьи за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум (в 2025 году - 2 361 гривню).

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Выплаты пенсий - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Кабинет министров упростил порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который предлагает внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов".

Кроме того, в апреле в Украине состоится второй этап перерасчета пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины, на этот раз на повышение могут рассчитывать некоторые пенсионеры, которые продолжают работать.

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