Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля

В апреле украинцам придется столкнуться с рядом ограничений.

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Апрель для украинцев будет богат на нововведения / Коллаж Главред

Апрель принесет украинцам ряд новаций. Главред рассказывает, чего ждать украинцам в следующем месяце.

Алкоголь и сигареты подорожают - что изменится

В Государственной налоговой службе сообщили, что с 1 апреля 2025 года для всех производителей и импортеров табачных изделий будет действовать новый коэффициент, по которому будут рассчитывать минимальный акцизный налог. Этот показатель составит 1,1, и будет действовать до конца 2025 года.

Обновить коэффициент решили после анализа сборов с табачных изделий по итогам 2024 года. Оказалось, что в прошлом году доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составляла 55,8%, что ниже установленного уровня в 60%".

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Предварительно, после того, как вырастет коэффициент для расчета акциза на табачные изделия, сигареты для украинцев подорожают.

Сколько именно будут стоить сигареты, пока неизвестно, однако в конце 2024 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что пачка сигарет в 2025-м должна подорожать, в среднем, более чем на 18%.

"Что касается табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов), то сегодняшняя их цена - 107,6 грн. Когда ставка акциза вырастет, то пачка будет стоить уже 120 грн - это на 12% дороже цены 2024 года", - говорил Гетманцев.

Также с 1 апреля 2025 года производители этилового спирта и биоэтанола должны платить акцизный налог по новым правилам.

В частности, они должны рассчитывать налог с учетом гарантированного налогового обязательства (ГНО). Первый отчетный период - май 2025 года, отчет подается до 20 июня 2025 года.

Для расчета берется максимальная мощность оборудования, то есть сколько спирта или биоэтанола оно может произвести за сутки, учитываются дни работы оборудования в конкретном месяце, остатки спирта на начало и конец месяца и количество проданного спирта (включая тот, который не облагается акцизом.

Впрочем, если предприятие производит только биоэтанол и имеет соответствующую лицензию, эти правила на него не распространяются.

Таким образом государство хочет, чтобы производители спирта и биоэтанола отчитывались и платили налоги не только за фактическую продажу, но и с учетом того, сколько они могли бы произвести за определенный период, чтобы уменьшить уклонение от уплаты налогов.

Вылов рыбы запретят - что грозит нарушителям

Уже с 1 апреля в Украине начнет действовать запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах.Запрет обусловлен приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Правил любительского рыболовства", согласно которому в Украине главные ограничения по вылову рыбы вводят дважды в год:

с 1 апреля по 30 мая - запрет на вылов рыбы действует на реках и притоках;

с 1 апреля по 19 июня - на водохранилищах, озерах и заливах.

В соответствии с этим, штрафы для украинцев составляют:

за вылов одного окуня - 3 162 грн;

за леща - 1 649 грн;

за судака - 3 587 грн;

за сома - 5 117 грн.

Также до 30 июня украинцам лучше не ловить раков, поскольку штраф за одного выловленного рака придется платить по 3 332 грн. После этого будет разрешено ловить не более 30 раков в сутки на одного человека.

Вылов некоторых видов рыбы с 1 апреля запретят / Фото ua.depositphotos.com

Впрочем, украинцы все-таки смогут без ограничений ловить некоторую рыбу. Это, в частности:

солнечный окунь;

ротан;

тюлька;

синька.

Пенсии снова пересмотрят - кому можно рассчитывать на повышение

В апреле в Украине состоится второй этап перерасчета пенсий. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, на этот раз на повышение могут рассчитывать некоторые пенсионеры, которые продолжают работать.

В ведомстве уточняют, что пенсии пересчитают тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта 2025 года имеют 24 месяца дополнительного стажа после выхода на пенсию, а также тем, кто имеет менее 24-х месяцев стажа, однако с даты назначения или последнего пересмотра выплат прошло более двух лет.

Во время нового начисления могут использовать заработок, который принимали во внимание при назначении пенсии, или же заработок, который человек получал на работе уже после назначения пенсии.

Если же 24-х месяцев стажа нет, но от последнего пересмотра или назначения выплат прошло более двух лет, то для расчета будут брать зарплату, учтенную при назначении пенсии.

Несмотря на то, что перерасчет стартует с 1 апреля 2025 года, для получения выплат сначала должна поступить информация в государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года (срок представления отчетности - до 10 мая)

Соответственно, увеличенную пенсию, в которую будет входить вся сумма доплат с 1 апреля, работающие пенсионеры смогут получить ориентировочно с июня.

Стоит заметить, что перерасчет будет происходить автоматически и для пересмотра выплат не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Выплаты по больничным пересмотрят - что предусматривает новый закон

С 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения в Закон Украины о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования" №4158-ІХ. Согласно документу, нововведения будут касаться больничных для работников-совместителей. Этот закон восстанавливает право таких работников на получение пособия по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству. Ранее по месту работы по совместительству больничные не оплачивались, за исключением случаев, когда пособие по временной нетрудоспособности предоставлялось вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Они предусматривают, что:

пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться по основному месту работы и по месту работы по совместительству;

пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет выплачиваться работодателем в размере 100 процентов средней заработной платы. При этом первые 17 дней будут оплачиваться за счет предприятия;

если работник имеет еще одну работу, второй работодатель оплачивает за свой счет первые 5 дней временной нетрудоспособности.

Постановления ВВК станут электронными

С 1 апреля 2025 года военно-врачебные комиссии (ВВК) будут оформлять свои решения не на бумаге, а в электронном формате. Так, согласно изменениям в приказ Минобороны № 402, электронное оформление справок ВВК и свидетельств о болезни станет обязательным для всех комиссий.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, электронные направления на ВВК из реестра военнообязанных Оберіг автоматически будут попадать в кабинет ВВК, а постановления ВВК автоматически будут поступать в реестр Оберіг и быстрее отображаться в приложении Резерв+. Постановления по военнослужащим будут храниться в медицинской информационной системе (МИС) Вооруженных Сил Украины.

Курс доллара в апреле - каким он будет

Как рассказала в комментарии Главреду член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, курс доллара и евро в апреле будет зависеть от ряда факторов.

Во-первых, традиционная подготовка к посевной и остальные ключевые циклы в агросекторе. "Под сельхозработы следует ожидать увеличения продажи инвалюты для оплат текущих потребностей - на минеральные удобрения, топливо, семена и т.д. В то же время будут расти поставки в Украину энергоносителей, спрос на которые растет во время этого агроцикла.

Колебания курса доллара / Инфографика Главред

Другой сезонный момент, который продолжит работать и о котором нельзя забывать - это налоговые периоды для различных видов бизнеса и предпринимателей. Уплата налогов будет стимулировать компании и ФЛП к продаже инвалюты и создавать предпосылки для укрепления гривны", - отметила эксперт.

Во-вторых, расходы на энергетику (закупки газа или электроэнергии при необходимости), которые особенно растут во время отопительного сезона и не сходят на нет даже после его окончания. Заканчивая отопление в одном сезоне, энергетики чуть ли не сразу начинают готовиться к следующему, чтобы сделать соответствующие запасы газа по самым выгодным ценам.

В-третьих, это бюджетные выплаты для различных слоев населения (соцвыплаты, военным и т.д.) или на нужды обороны. Последнее трудно прогнозировать из-за военной специфики и текущего состояния дел на фронте. Но все понимают важность таких закупок.

Четвертое - изменения регулятором валютных правил и требований, согласно заявленной Нацбанком "Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию". "На днях руководство НБУ анонсировало пересмотр определенных ограничений в ближайшее время, хотя и без детализации. В то же время, не исключено, что речь идет именно об апреле. Анализировать их влияние на ВРУ можно будет только после объявления всех нюансов и изучения", - сказала Анна Золотько.

Пятым фактором может стать новое изменение Национальным банком размера его учетной ставки после очередного заседания Комитета по монетарной политике НБУ. Его решения, по официальному графику, должны оглашаться 17 апреля. "В итогах последней, мартовской, дискуссии КМП говорилось о том, что регулятор не исключает очередного увеличения учетной ставки в апреле "в случае реализации или усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий". Если это предположение будет реализовано, то должно еще больше уменьшить давление на валютный рынок Украины и гривну", - добавляет эксперт.

Шестым фактором, формирующим курс доллар/евро из которого рассчитывается курс гривна/евро, стала осложненная международная экономическая политика. На фоне уже введенных США торговых пошлин по определенным товарным группам в отношении ряда стран и европейских в том числе. А также встречных тарифов против Соединенных Штаты Америки со стороны ЕС. События могут развиваться очень непредсказуемым образом, поэтому колебания в паре доллар/евро могут быть довольно активными. Как из-за макроэкономической, так и политической составляющей и не будут зависеть от чисто украинских факторов.

Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, среди факторов, которые могут привести к усилению курса гривны, стоит отметить возможность прекращения огня.

"Если прекращение огня произойдет в апреле, то это может привести к определенному росту курса гривны. Несмотря на относительную стабильность курса гривны к доллару, в марте произошла определенная девальвация гривны по отношению к евро с 43,58 до 45,02 грн. Это обусловлено тем, что на мировых рынках курс доллара по отношению к евро снизился с 1,04 до 1,09 доллара за евро", - отмечает эксперт.

И добавляет, что снижение доллара объясняется торговой войной, которую начал Дональд Трамп против ряда стран. 2 апреля состоится очередное повышение Трампом пошлин, что может привести к очередной волне снижения курса доллара на мировых рынках.

"Поэтому вполне вероятно, что и в Украине мы будем наблюдать относительную стабильность гривны по отношению к доллару и ее снижение по отношению к евро. Что касается других факторов, то в апреле они останутся такими, как и в предыдущие месяцы. Война наносит огромный ущерб экономике Украины - постоянные обстрелы, разрушение предприятий и инфраструктуры на дают возможность восстанавливать экономику. Остается большим дефицит внешней торговли, который приводит к большому спросу на валюту. В апреле курс гривны будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, курс евро 44,7 - 46,2 грн. за доллар", - резюмировал Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты - что изменится в апреле

Эксперты, опрошенные Главредом, прогнозируют повышение стоимости некоторых продуктов. По мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, в апреле 2025 года ожидается незначительное сезонное подорожание овощей - до 5 % против нынешних мартовских цен.

"Прежде всего, из-за потери качественных показателей, связанных преимущественно со сложностями хранения наиболее заметно могут вырасти цены на капусту белокочанную - до 52,0 грн/кг (+3 %), а также на морковь - до 42,5 грн/кг (+1,6 %). Цена на картофель может вырасти до 33 грн/кг (+2 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики. Цена на лук репчатый, при достаточном уровне предложения, будет оставаться практически постоянной - до 16 грн/кг", - отметила эксперт.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2025 года ожидается повышение розничных цен на основные виды мяса (говядина, свинина и курятина) до 9 %.Это, по мнению ученого Натальи Копытец, повлечет ряд факторов, среди которых сокращение поголовья скота и птицы в результате боевых действий в прифронтовых районах, подорожание стоимости электроэнергии для производств и зерновых и масличных культур как составляющих кормов. Последний фактор, кстати, будет влиять и на повышение цены хлебобулочных изделий - из-за этого в течение апреля 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 1,5-3 %.

В то же время по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2025 года будет наблюдаться незначительное снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от сельскохозяйственных предприятий. Это, соответственно, будет влиять и на розничные цены молочных продуктов, которые также будут демонстрировать незначительное снижение в апреле 2025 года против марта.

"По предварительным расчетам экспертов Института аграрной экономики, стоимость молокопродуктов в розничной торговой сети в апреле этого года будет такая: молоко пастеризованное жирностью 2,5 % - 40,6 грн/кг (-1 %), творог кисломолочный (9 %) - 159,4 грн/кг (-0,4 %), сыр твердый (50 %) - 302,2 грн/кг (-0,6 %)", - отметил в комментарии Главредуведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус.

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