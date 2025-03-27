Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

Как изменились пенсии по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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Увеличение пенсии в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Минимальную пенсию по инвалидности для чернобыльцев проиндексировали на 11,5 %

Увеличение размера пенсии по инвалидности составляет от 626 до 1 016 гривен

Минимальные пенсии по инвалидности для ликвидаторов сейчас в диапазоне от 10 491 до 17 486 гривен

В Украине в 2025 году у отдельных категорий пенсионеров выросли минимальные выплаты. Речь идет о пенсиях по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что минимальную пенсию по инвалидности для чернобыльцев проиндексировали на 11,5 % с марта 2025 года.

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Так, размеры пенсий по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы не могут быть меньше таких показателей:

І группа - 9 855,71 грн (размер увеличения - 1 016,51 грн);

ІІ группа - 7 884, 57 грн (размер увеличения - 813,21 грн);

ІІІ группа - 6 077,70 грн (размер увеличения - 626,85 грн).

В то же время, минимальные пенсии по инвалидности для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы выросли существеннее:

I группа - 17 486,6 грн (размер увеличения - 3 178,14 грн);

ІІ группа - 13 989,28 грн (размер увеличения - 2 542,51 грн);

ІІІ группа - 10 491,96 грн (размер увеличения - 1 906,88 грн).

В ПФУ добавили, что пенсии такого вида автоматически пересчитываются после обнародования размера средней зарплаты по Украине за 2024 год (17 486,60 грн), и в зависимости от группы инвалидности составляют от 60 до 100 процентов от указанной суммы.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсия в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Кабинет министров упростил порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек.

Кроме того, в Украине пенсии могут быть сокращены из-за судебных решений, постановлений или приговоров. Пенсионный фонд Украины утверждает, что это касается лиц, которые имеют финансовые обязательства, в частности, не платят алименты или нанесли материальный ущерб предприятию или другому лицу.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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