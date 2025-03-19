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Весенняя проверка счетчиков газа: за что можно получить штраф в 200 тыс. грн

Даяна Швец
19 марта 2025, 11:33
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Газовый контроль в Украине ужесточается с каждым годом - объясняем, как избежать не желательных штрафов.
газовый счетчик, деньги
За что газовики накладывают штрафы / Коллаж: Главред, фото: flickr

Украинцам грозят взыскания за газовые нарушения:

  • Какой может быть штраф за вмешательство в газовый счетчик
  • Сколько придется заплатить за самовольное подключение к газоснабжению

Во время проверок газовых счетчиков и обслуживания внутренних сетей специалисты часто фиксируют довольно серьезные нарушения, которые могут обойтись в копеечку. Незаконные подключения, вмешательство в газовые системы и повреждения счетчиков могут привести к штрафам на сотни тысяч гривен. Об этом сообщает издание "OBOZ.UA".

Какие газовые нарушения караются самыми большими штрафами?

Одно из самых серьезных нарушений - самовольное подключение к газоснабжению после отключения из-за долгов или технических нарушений. Также значительные штрафы грозят тем, кто прокладывает дополнительные газовые трубы, минуя счетчик.

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Например, суд обязал жительницу села Гусятин оплатить 212 670 грн за незаконную врезку в газовую систему, обнаруженную во время проверки "Тернопольгаза". Газовики зафиксировали скрытую трубу в фундаменте дома, а суд признал новых владельцев ответственными за нарушения, несмотря на их возражения.

Какие в Украине масштабы незаконного потребления газа?

К примеру, в феврале 2025 года в одном только Днепре обнаружили аж 95 случаев самовольного использования газа, что повлекло убытки на 440 тыс. грн. Представители газовых служб отмечают, что такие подключения не только незаконны, но и опасны, поскольку могут стать причиной утечек газа и взрывов.

Какой штраф и ответственность за повреждение газового счетчика?

Отдельно предусмотрены штрафы за вмешательство в работу счетчиков. Например, в феврале 2025 года суд в Стрые обязал жительницу Львовщины выплатить 249 737 грн за повреждение счетчика, на котором были обнаружены отверстия, свидетельствующие о попытках влияния на его работу.

Почему важно проходить проверку счетчиков?

Согласно нормам, все потребители газа должны периодически проверять свои счетчики. Стоимость проверки включена в тариф, поэтому дополнительной оплаты не требуется. Однако, если при осмотре будет зафиксировано вмешательство или повреждение прибора, на владельца могут наложить штраф.

Могут ли оштрафовать за газовые нарушения предыдущего владельца?

Также стоит обратить внимание, что газовые компании регулярно проверяют состояние сетей и оборудования, и даже нарушения, допущенные предыдущими владельцами, могут повлечь финансовую ответственность. В случае выявления проблем газоснабжения могут временно отключить до устранения нарушений.

Платеж за газ - последние новости Украины

Напомним, недавно в Верховной Раде объяснили, вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Председатель комитета ВР Андрей Герус отметил, что некоторые тарифы менялись в 2023 году, другие остаются неизменными с 2021-го.

Также сообщалось, что с апреля украинцы получат новую платежку за газ. Сообщалось о введении новых расценок за техническое обслуживание зданий.

Кроме этого, Главред объяснял, что делать, если за газ насчитали больше. Иногда в платежках за газ может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя. Причина этого - ошибка во введении уникального лицевого счета.

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"Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".

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