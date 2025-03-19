В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

В Штатах дали понять союзникам из ЕС, что приоритетом является прекращение боевых действий в Украине.

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В Европе опасаются, что мирное соглашение заключат без участия стран ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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РФ хочет снять санкции, поэтому ЕС должен участвовать в переговорах о мирном соглашении

Для США важнее сначала прекратить боевые действия, чем обсуждать гарантии безопасности

Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Как пояснили источники издания, знакомые с этим вопросом, такая необходимость есть из-за того, что страна-агрессор Россия хочет снять санкции, введенные блоком.

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"США недавно дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий в Украине, а уже после этого можно обсуждать гарантии безопасности. Такие месседжи могут стать определенным успокоением для ЕС, поскольку европейские лидеры опасались, что США попытаются заключить соглашение без них", - говорится в статье.

До этого в США неоднократно заявляли союзникам из ЕС, что санкции против РФ будут оставаться в силе пока не будут достигнуты определенные договоренности, а если Кремль не будет сотрудничать, то Штаты готовы принять меры для усиления давления на агрессора.

Представители Совета национальной безопасности США и госдепартамента не ответили на запросы издания, однако госсекретарь Марко Рубио упоминал о привлечении Евросоюза на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе во время выступления перед журналистами.

"Европейский Союз наложил значительные санкции на РФ и на отдельных лиц внутри России. Поэтому с ними надо будет консультироваться. Европейцев надо будет привлекать к этому процессу. Поэтому давайте не будем определять заранее и не будем опережать события", - сказал он.

Снятие санкции с России - что известно

Напомним, Главред писал, что журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что российский диктатор Владимир Путин давит на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он как можно скорее снял санкции с России.

Накануне старший научный сотрудник Евразийского центра Брайан Уитмор предупредил, что после острой перепалки в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, все более вероятным становится снятие американских санкций с России.

Ранее также уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения.

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