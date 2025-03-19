В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

Главное:
- РФ хочет снять санкции, поэтому ЕС должен участвовать в переговорах о мирном соглашении
- Для США важнее сначала прекратить боевые действия, чем обсуждать гарантии безопасности
Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснили источники издания, знакомые с этим вопросом, такая необходимость есть из-за того, что страна-агрессор Россия хочет снять санкции, введенные блоком.
"США недавно дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий в Украине, а уже после этого можно обсуждать гарантии безопасности. Такие месседжи могут стать определенным успокоением для ЕС, поскольку европейские лидеры опасались, что США попытаются заключить соглашение без них", - говорится в статье.
До этого в США неоднократно заявляли союзникам из ЕС, что санкции против РФ будут оставаться в силе пока не будут достигнуты определенные договоренности, а если Кремль не будет сотрудничать, то Штаты готовы принять меры для усиления давления на агрессора.
Представители Совета национальной безопасности США и госдепартамента не ответили на запросы издания, однако госсекретарь Марко Рубио упоминал о привлечении Евросоюза на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе во время выступления перед журналистами.
"Европейский Союз наложил значительные санкции на РФ и на отдельных лиц внутри России. Поэтому с ними надо будет консультироваться. Европейцев надо будет привлекать к этому процессу. Поэтому давайте не будем определять заранее и не будем опережать события", - сказал он.
Снятие санкции с России - что известно
Напомним, Главред писал, что журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что российский диктатор Владимир Путин давит на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он как можно скорее снял санкции с России.
Накануне старший научный сотрудник Евразийского центра Брайан Уитмор предупредил, что после острой перепалки в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, все более вероятным становится снятие американских санкций с России.
Ранее также уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения.
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Издание Bloomberg
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