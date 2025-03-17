В Украине не исключили ослабление санкций против РФ и назвали условие – Politico

Важно:
- Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России
- Санкции против РФ должны служить инструментом для прекращения войны
Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения, заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, экономические ограничения против России должны служить не только наказанием, но и инструментом для прекращения войны, пишет Politico.
"Эти санкции не просто наказание, они должны стать рычагом для достижения прочного мира", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
По его словам, возвращение к бизнес-отношениям с Россией возможно только после реальных шагов Москвы в направлении прекращения войны. Санкции должны быть использованы так, чтобы принудить Россию к переговорам.
При этом Власюк также добавил, что Киев стремится получить компенсацию за страдания, которые понесли украинцы в результате войны.
Санкции против РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что команда Трампа ужесточает санкции против РФ. В США не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей.
Напомним, ранее в США анонсировали "адские санкции" против РФ. Речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ, говорит Линдси Грэм.
Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.
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