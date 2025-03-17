В Украине не исключили ослабление санкций против РФ и назвали условие – Politico

Экономические ограничения против РФ должны служить инструментом для прекращения войны.

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В Украине сне исключают ослабления санкций против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России

Санкции против РФ должны служить инструментом для прекращения войны

Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения, заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, экономические ограничения против России должны служить не только наказанием, но и инструментом для прекращения войны, пишет Politico.

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"Эти санкции не просто наказание, они должны стать рычагом для достижения прочного мира", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

По его словам, возвращение к бизнес-отношениям с Россией возможно только после реальных шагов Москвы в направлении прекращения войны. Санкции должны быть использованы так, чтобы принудить Россию к переговорам.

При этом Власюк также добавил, что Киев стремится получить компенсацию за страдания, которые понесли украинцы в результате войны.

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что команда Трампа ужесточает санкции против РФ. В США не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей.

Напомним, ранее в США анонсировали "адские санкции" против РФ. Речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ, говорит Линдси Грэм.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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