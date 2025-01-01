Влияют ли санкции против РФ на ход войны в Украине: ответ эксперта

Санкции против России напоминают "некие ворота с очень строгим замком, которые стоят посреди чистого поля".

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Игорь Яковенко объяснил, действенны ли санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

У страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором. Нюансы раскрыл российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко.

Во-первых, по его словам, важно разобраться, о каких конкретно санкциях против РФ идет речь.

"Ведь когда мы говорим о санкциях, то предполагаем Запад, евроатлантическую цивилизацию. Но ведь это не весь мир. Весь мир гораздо больше, чем Запад. Есть Глобальный Юг, в котором Китай, Индия и другие страны. Можно вспомнить о Латинской Америке, огромном арабском и мусульманском мире", - сказал он в интервью Главреду.

Таким образом, у российского диктатора Путина есть поле для маневра, а "санкции напоминают некие ворота с очень строгим замком, которые стоят посреди чистого поля".

"Сколько ни укрепляй ворота, ни вешай дополнительные замки, но их можно обойти. Вот Путин совершенно свободно и гуляет. Санкции, конечно, имеют значение, но для Путина они не смертельны", - считает Яковенко.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

Санкции против России - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Муса Джалиль" и "Бегей".

США также ударили санкциями по РФ. Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, которое ранее избегало подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ.

По словам источников издания The Washington Post, новые санкции против РФ будут направлены на "теневой флот", а также на российских экспортеров нефти, на которых до сих пор не

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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