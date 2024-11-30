США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

Россия вряд ли сможет поддерживать финансовое обеспечение военной агрессии в отношении Украины.

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Западные санкции значительно ослабляют экономику РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главные тезисы статьи:

В России пытаются сдержать стремительное падение рубля

Из-за санкционного удара США доходы РФ от газа просядут

Россия близка к социальному взрыву

Российская валюта продолжает обесцениваться, что усиливает экономическую нестабильность в стране-агрессоре РФ. В частности на днях Центральный банк России (ЦБР) вмешался, чтобы сдержать стремительное падение рубля, который ослаб до отметки 114 за доллар США.

Как пишет Newsweek, это самый низкий уровень, начиная с марта 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому ЦБР был вынужден объявить, что прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года.

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Ранее на этой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, ранее избегавшего подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ. Закрытие этого канала может значительно уменьшить доходы России от газа, которые и без того пострадали из-за санкций.

Эксперты отмечают, что такая ситуация создает дополнительное давление на Россию, которая вынуждена финансировать высокие военные расходы. Девальвация рубля может усложнить поддержку войны в Украине и, соответственно, ускорить завершение войны.

При этом, по словам Василия Астрова, экономиста Венского института международных экономических исследований, негативное влияние на российский оборонный сектор будет ограниченным. Производство оружия будет продолжаться, несмотря на девальвацию, поскольку импорт важных компонентов, таких как микрочипы для военной техники, будет оставаться доступным, хотя и дороже.

Однако ситуация может существенно повлиять на общую экономику страны. Рост инфляции приведет к снижению реальных доходов граждан, что ударит по частному потреблению - основному драйверу экономического роста.

Новые санкции против Газпромбанка вынуждают покупателей российской нефти и газа искать альтернативные способы платежей. Этот процесс может занять время, и хотя доходы от экспорта, торгуемые в долларах, временно будут поддерживать бюджет, их устойчивость будет зависеть от решения проблем Газпромбанка.

Санкции США против России - что известно

Напомним, с начала полномасштабного вторжения США вводили санкции против России. Они направлены против физических и юридических лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне против Украины.

Как писал Главред, в Соединенных Штатах регулярно вводили новые ограничения, касающиеся транснациональных сетей, участвующих в закупках вооружения и техники для РФ и поддерживающих военно-промышленную базу врага.

Однако после победы на выборах Дональда Трампа, новоизбранный президент заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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