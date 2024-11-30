Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

Анна Косик
30 ноября 2024, 13:20
331
Россия вряд ли сможет поддерживать финансовое обеспечение военной агрессии в отношении Украины.
Путин, РФ и США
Западные санкции значительно ослабляют экономику РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главные тезисы статьи:

  • В России пытаются сдержать стремительное падение рубля
  • Из-за санкционного удара США доходы РФ от газа просядут
  • Россия близка к социальному взрыву

Российская валюта продолжает обесцениваться, что усиливает экономическую нестабильность в стране-агрессоре РФ. В частности на днях Центральный банк России (ЦБР) вмешался, чтобы сдержать стремительное падение рубля, который ослаб до отметки 114 за доллар США.

Как пишет Newsweek, это самый низкий уровень, начиная с марта 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому ЦБР был вынужден объявить, что прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года.

видео дня

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, ранее избегавшего подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ. Закрытие этого канала может значительно уменьшить доходы России от газа, которые и без того пострадали из-за санкций.

Эксперты отмечают, что такая ситуация создает дополнительное давление на Россию, которая вынуждена финансировать высокие военные расходы. Девальвация рубля может усложнить поддержку войны в Украине и, соответственно, ускорить завершение войны.

При этом, по словам Василия Астрова, экономиста Венского института международных экономических исследований, негативное влияние на российский оборонный сектор будет ограниченным. Производство оружия будет продолжаться, несмотря на девальвацию, поскольку импорт важных компонентов, таких как микрочипы для военной техники, будет оставаться доступным, хотя и дороже.

Однако ситуация может существенно повлиять на общую экономику страны. Рост инфляции приведет к снижению реальных доходов граждан, что ударит по частному потреблению - основному драйверу экономического роста.

Новые санкции против Газпромбанка вынуждают покупателей российской нефти и газа искать альтернативные способы платежей. Этот процесс может занять время, и хотя доходы от экспорта, торгуемые в долларах, временно будут поддерживать бюджет, их устойчивость будет зависеть от решения проблем Газпромбанка.

Санкции США против России - что известно

Напомним, с начала полномасштабного вторжения США вводили санкции против России. Они направлены против физических и юридических лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне против Украины.

Как писал Главред, в Соединенных Штатах регулярно вводили новые ограничения, касающиеся транснациональных сетей, участвующих в закупках вооружения и техники для РФ и поддерживающих военно-промышленную базу врага.

Однако после победы на выборах Дональда Трампа, новоизбранный президент заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар.

Больше новостей об окончании войны:

Что такое Newsweek?

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России санкции война в Украине новости США экономика санкции США курс рубля санкции против России
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:29Украина
Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:22Мир
ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

Договорятся и с чертом, и с ангелом: какие знаки зодиака являются врожденными дипломатами

Договорятся и с чертом, и с ангелом: какие знаки зодиака являются врожденными дипломатами

Последние новости

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

Реклама
11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

Реклама
06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

04:00

Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

03:30

Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадатьсяВидео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИВидео

02:37

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

02:00

Что первым видите на картинке: тест, который раскроет истинную натуру человека

00:57

Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой: полиция применяет силу

00:52

В чем нужно быть одетым на крещение ребенка: что необходимо знать

00:33

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый: что о нем думают сами же военные

00:16

Тайну Лох-Несского чудовища раскрыто: исследователь объяснил "горбы" на воде

29 ноября, пятница
23:45

РФ "атакует немыслимо": немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года

22:36

Редкое фото Брюса Уиллиса: дочери поделились трогательным кадром

22:18

"Мне нужен такой человек": Зеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

22:17

Побили 7-летний рекорд: в Украине рванули вверх цены на популярный овощ

22:06

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

21:50

Украина готова договориться о прекращении огня - Зеленский

21:47

Мужчина купил старинную бутылку с запиской: что было внутри

Реклама
21:45

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

21:30

Украинцы будут платить больше за сигареты: нардеп заявила, что в декабре цены "взлетят"

21:24

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

21:20

Почему двери общественных туалетов имеют щели сверху и снизу: неожиданные причины

20:53

Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного

20:38

"Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях

20:36

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:22

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

20:10

Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о ШахедахВидео

19:46

Доллар и евро устроят качели в декабре: банкир рассказал, каким будет курс

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять