Отменить санкции против РФ: Трамп удивил новым скандальным заявлением

Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар. Об этом кандидат в президенты США заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает New Republic.
Что интересно, во времена своего первого президентского срока Трамп прибегал к санкциям против других стран, однако теперь решил резко изменить позицию. В качестве аргумента, кандидат в кресло главы Белого дома использует то, что санкции "убивают ваш доллар" и "убивают все, что доллар представляет". По его убеждению, очень важно сохранить за долларом статус "мировой валюты".
"Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что сделало бы нас страной третьего мира. (...) Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", - сказал Трамп.видео дня
Экс-президент Трамп рассказал, что во время своего первого срока, старался снимать их как можно быстрее и применял санкции исключительно против стран, "которые этого заслуживают". Этой политики он хочет придерживаться и дальше.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Выборы в США - последние новости
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