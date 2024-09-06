УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Отменить санкции против РФ: Трамп удивил новым скандальным заявлением

Даяна Швец
6 сентября 2024, 21:21
106
Трамп заявил, что планирует использовать санкции как можно меньше.
Трамп, Путин
Трамп намекнул, что хочет отменить санкции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар. Об этом кандидат в президенты США заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает New Republic.

Что интересно, во времена своего первого президентского срока Трамп прибегал к санкциям против других стран, однако теперь решил резко изменить позицию. В качестве аргумента, кандидат в кресло главы Белого дома использует то, что санкции "убивают ваш доллар" и "убивают все, что доллар представляет". По его убеждению, очень важно сохранить за долларом статус "мировой валюты".

"Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что сделало бы нас страной третьего мира. (...) Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", - сказал Трамп.

видео дня

Экс-президент Трамп рассказал, что во время своего первого срока, старался снимать их как можно быстрее и применял санкции исключительно против стран, "которые этого заслуживают". Этой политики он хочет придерживаться и дальше.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Выборы в США - последние новости

Недавно в CNN заявили о тайной российской кампании. По данным издания, РФ может повлиять на выборы в США, поэтому Штаты предпримут ряд шагов, направленных на противодействие вмешательству Москвы.

Аналитик Юрий Богданов рассказал главную силу и слабость Дональда Трампа. Решение выбрать именно Вэнса своим вице-президентом было одним из самых контраверсионных решений Трампа.

Как известно, недавно Харрис дала большое предвыборное интервью. Журналистка задавала много вопросов, которые касались предвыборной гонки, а также внутренней политики Харрис, в случае, если она станет президентом США.

Другие новости о Штатах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп санкции США санкции против России выборы в США
Реклама

Главное за день

"Жаль, что мы не можем": Зеленский сделал заявление об ударах по Кремлю

"Жаль, что мы не можем": Зеленский сделал заявление об ударах по Кремлю

21:09 Украина
Россиян остановили в 10 километрах от Покровска: известно, куда они пойдут дальше

Россиян остановили в 10 километрах от Покровска: известно, куда они пойдут дальше

20:56 Украина
Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 59708

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 11847

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ 8374

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знают 5876

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знают

Последние новости

22:01

Российской певице грозит 6 лет тюрьмы за поддержку Украины

21:21

Отменить санкции против РФ: Трамп удивил новым скандальным заявлением

21:16

"Это все перед глазами": Ольга Сумская высказала свою боль - что произошло

21:09

"Жаль, что мы не можем": Зеленский сделал заявление об ударах по Кремлю

20:56

Россиян остановили в 10 километрах от Покровска: известно, куда они пойдут дальше

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
20:44

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

20:36

Встреча Зеленского с Путиным "необходима": Орбан озвучил новую "миротворческую" идею

20:10

Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

19:58

Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способВидео

Реклама
19:57

Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина

19:51

Linkin Park нашли замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти

19:43

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:10

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далекомнение

19:06

Расслабляться рано: премьер-министр анонсировал новые удары РФ по энергетике

19:06

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

18:54

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

18:50

Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

18:41

Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

18:33

Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

18:27

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

Реклама
18:08

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:07

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхакВидео

17:55

Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертовВидео

17:52

Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

17:40

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

17:27

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в домеВидео

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способВидео

17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

Реклама
15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять