Отменить санкции против РФ: Трамп удивил новым скандальным заявлением

Трамп заявил, что планирует использовать санкции как можно меньше.

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Трамп намекнул, что хочет отменить санкции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар. Об этом кандидат в президенты США заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает New Republic.

Что интересно, во времена своего первого президентского срока Трамп прибегал к санкциям против других стран, однако теперь решил резко изменить позицию. В качестве аргумента, кандидат в кресло главы Белого дома использует то, что санкции "убивают ваш доллар" и "убивают все, что доллар представляет". По его убеждению, очень важно сохранить за долларом статус "мировой валюты".

"Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что сделало бы нас страной третьего мира. (...) Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", - сказал Трамп. видео дня

Экс-президент Трамп рассказал, что во время своего первого срока, старался снимать их как можно быстрее и применял санкции исключительно против стран, "которые этого заслуживают". Этой политики он хочет придерживаться и дальше.

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