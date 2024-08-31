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Ни слова об Украине: Харрис дала большое предвыборное интервью

Степан Гафтко
31 августа 2024, 00:57
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Камала Харрис дала большое интервью, но не коснулась вопросов внешней политики США и не упомянула о войне в Украине.
Ни слова об Украине: Харрис дала большое предвыборное интервью
Камала Харрис / коллаж: Главред, фото: Википедия, ВВС

Вице-президент США Камала Харрис дала большое интервью в качестве кандидата в президенты США. В своем общении с журналисткой Харрис говорила только о внутренней политике страны и не затронула тему войны в Украине. Полный текст интервью публикует CNN.

Стоит отметить, что это интервью было первым действительно предвыборным. Кроме Харрис на вопросы журналистов отвечал кандидат на должность вице-президента Тим Уолз.

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Журналистка задавала много вопросов, которые касались предвыборной гонки, а также внутренней политики Харрис, в случае, если она станет президентом США.

Что касается внешней политики, то кандидат в президенты коротко рассказала лишь о возможной войне в Израиле. Больше на подобные темы она не говорила и не сообщала свои планы относительно Китая, Ирана, России или Украины.

"Я однозначна и непоколебима в своей преданности обороне Израиля и его способности защищаться. И это не изменится (...) Израиль имел право - имеет право защищаться. Но то, как это делается, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев было убито. И мы должны заключить соглашение [о мире]. Эта война должна закончиться", - ответила Харрис на вопрос о том, не считает ли она необходимым урезать военную помощь Израилю.

Однако, стоит уточнить, что сама журналистка не задавала вопросов, которые касались бы внешней политики кандидата в президенты. Возможно, именно поэтому тема Украины и не была затронута.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Политика Камалы Харрис в отношении Украины - последние новости

Напомним, 2 августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру с гонки.

Ранее стало известно, что еще один кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис накануне войны в Украине встречалась с Путиным и не смогла отговорить его от участия в войне.

Позже вице-президент США Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит оказывать поддержку Украине и НАТО.

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