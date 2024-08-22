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Не предотвратила войну: Трамп "наехал" на Харрис за якобы встречу с Путиным

Степан Гафтко
22 августа 2024, 20:59
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Трамп заявил, что Камала Харрис накануне войны в Украине встречалась с Путиным, а через несколько дней Россия ударила по Украине.
Не предотвратила войну: Трамп 'наехал' на Харрис за якобы встречу с Путиным
Дональд Трамп и Камала Харрис / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его политическая оппонентка Камала Харрис в начале 2022 года встречалась в Европе с российским диктатором Владимиром Путиным, а через несколько дней после этого Россия напала на Украину. Об этом сообщает CNN.

"Вспомните, когда Байден послал Камалу в Европу, чтобы остановить войну в Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня он напал. Как она поступила? Как вы считаете, хорошо ли она выполнила свою работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "Не делай этого". А через три дня он напал; тогда и началось нападение", - цитирует слова Трампа издание.

В то же время журналисты издания сообщают, что Трамп говорит неправду. По информации СМИ, Харрис никогда не встречалась с Путиным. Во время поездки в Европу в 2022 году она проводила беседы с союзниками США, в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Журналисты также подчеркнули, что в 2022 году администрация действующего президента Байдена пыталась сдержать Путина от военного вторжения в Украину, но ничего с этим сделать уже не смогла. По мнению американских политиков и аналитиков, уже тогда российский диктатор был уверен, что нападет на Украину.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США 2024 года - последние новости

Напомним, осенью в США пройдут президентские выборы. В недавнем телефонном разговоре кандидат в президенты Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в том, что Украина не станет предметом "торга".

Ранее стало известно, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в случае победы Трампа на выборах в США, республиканец не станет поддерживать Путина в войне против Украины.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США Камала Харрис обошла Дональда Трампа по уровню поддержки, опередив его на 1%. Согласно опросу CBS News, 50% избирателей поддерживают Харрис, тогда как Трампа - 49%.

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