"Это шокировало Путина": операция на Курщине может изменить ход войны - сенатор США

Перед тем, как Украина начала операцию в Курской области, война в значительной степени находилась в тупике.

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Операция на Курщине может изменить ход войны, считает сенатор Марк Келли/ коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая бригада, росСМИ, kelly.senate.gov

Решение Украины противостоять стране-агрессору РФ путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны. Об этом заявил американский сенатор-демократ Марк Келли на программе "Лицом к нации" на телеканале CBS, сообщает Politico.

"130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта", - отметил он.

Келли напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года были опасения, что в случае распространения Украиной и ее союзниками войны на российскую территорию может вспыхнуть региональный или глобальный конфликт. Однако перед тем, как Украина начала операцию в Курской области, война в значительной степени находилась в тупике.

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Также Келли в ответ на соответствующий вопрос ведущей высказался, что он не против применения американского оружия на российской земле.

"На данный момент я не против. На украинцев незаконно напал Владимир Путин... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и просто давайте пока охарактеризуем его именно так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно шокировало Путина", - отметил американский сенатор.

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Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции. Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.

Также ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области. Разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать снабжению российских войск.

В Сумской МВА отметили, что ВСУ готовят новые операции в Курской области. Силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

Напомним, ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов. Защитники Украины движутся вперед во время операции на Курщине, им удалось войти в несколько населенных пунктов.

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