Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

Председатель Укрэнерго отметил, что наибольшая нагрузка на энергосистему Украины будет происходить в период с понедельника по пятницу следующей недели.

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Украину ожидает новое испытание из-за жары / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Дефицит электроэнергии на следующей неделе с 19 августа будет оставаться значительным, в результате чего Укрэнерго вводит графики отключений света по всей территории Украины. Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в воскресенье, 18 августа.

Кудрицкий отметил, что на следующей неделе Украину ожидает новое испытание из-за жары.

"Дефицит может вернуться и, следовательно, - экономное потребление будет чрезвычайно важным, чтобы пройти этот период с как можно меньшим дискомфортом для всех нас, для всех потребителей",- заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. видео дня

Он подчеркнул, что наибольшая нагрузка на энергосистему будет с понедельника по пятницу.

Также он указал, что, в отличие от этой недели, когда дефицит энергии фиксировался лишь вечером, на следующей неделе нехватка энергии будет ощущаться круглосуточно.

По его словам, в "Укрэнерго" надеются, что снижение жары уменьшит потребление и дефицит. В конце августа планируется привлечь дополнительные энергогенерирующие мощности, что позволит вернуться к ситуации, которая позволяет избегать отключений потребителей.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - что известно о графиках почасовых отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред , 19 августа, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, отметили в Укрэнерго. Отключение света планируется только по одной очереди - с 17:00 до 21:00, в остальное время ограничений не будет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что графики отключений не будут применяться для потребителей, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства.

Кроме того, по прогнозам ДТЭК, в середине октября графики отключений могут вернуться из-за повышенного потребления в отопительный сезон.

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