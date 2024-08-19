Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

Дефицит электроэнергии на следующей неделе с 19 августа будет оставаться значительным, в результате чего Укрэнерго вводит графики отключений света по всей территории Украины. Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в воскресенье, 18 августа.
Кудрицкий отметил, что на следующей неделе Украину ожидает новое испытание из-за жары.
"Дефицит может вернуться и, следовательно, - экономное потребление будет чрезвычайно важным, чтобы пройти этот период с как можно меньшим дискомфортом для всех нас, для всех потребителей",- заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.видео дня
Он подчеркнул, что наибольшая нагрузка на энергосистему будет с понедельника по пятницу.
Также он указал, что, в отличие от этой недели, когда дефицит энергии фиксировался лишь вечером, на следующей неделе нехватка энергии будет ощущаться круглосуточно.
По его словам, в "Укрэнерго" надеются, что снижение жары уменьшит потребление и дефицит. В конце августа планируется привлечь дополнительные энергогенерирующие мощности, что позволит вернуться к ситуации, которая позволяет избегать отключений потребителей.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света в Украине - что известно о графиках почасовых отключений
Напомним, как ранее сообщал Главред , 19 августа, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, отметили в Укрэнерго. Отключение света планируется только по одной очереди - с 17:00 до 21:00, в остальное время ограничений не будет.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что графики отключений не будут применяться для потребителей, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства.
Кроме того, по прогнозам ДТЭК, в середине октября графики отключений могут вернуться из-за повышенного потребления в отопительный сезон.
Другие новости:
- Позитивные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронта
- "Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов
- "Будет еще несколько этапов": ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская МВА
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред