Отключения света возвращаются по всей территории Украины: график на 19 августа

Графики отключений 19 августа будут действовать по всей территории Украины с 17 до 21 часа из-за роста потребления на фоне жары, отметили в Укрэнерго.

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Графики почасовых отключений начнут действовать с понедельника, 19 августа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Завтра, 19 августа по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Энергетики отмечают, что 19 августа будут выключать свет только по одной очереди (с 17:00 до 21:00), в другие часы ограничений применены не будут.

"Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - отметили в Укрэнерго. видео дня

Кроме того, стоит отметить, что в Укрэнерго объяснили, как именно действуют графики отключений света.

Условный график отключений:

1 очередь графиков - 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди - 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди - 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди - более 12 часов ограничений в сутки.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - что известно о графиках почасовых отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред, на следующей неделе в Украине могут снова ввести плановые отключения электроэнергии из-за повышенного потребления на фоне жары, что приводит к увеличению дефицита в энергосистеме. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук также сообщила, что из-за жаркой погоды и роста потребления электроэнергии Украина на следующей неделе может вернуться к графикам отключений.

Эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко отметили, что графики отключения электроэнергии могут быть восстановлены уже в августе из-за ожидаемой жары с температурами 30-40 градусов, что может вызвать дефицит в энергосистеме.

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