'Фронт пылает': РФ применила новую тактику возле Покровска - это не 'мясные штурмы'

Военный отметил, что россияне редко применяют тактику "мясных штурмов", предпочитая тактику "малых групп" для более эффективного продвижения.

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РФ применила новую тактику для продвижения на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Российские оккупанты круглосуточно штурмуют позиции украинских военных на Покровском направлении. Враг продвигается благодаря использованию новой тактики. Об этом в эфире 24 канала сообщил пресс-офицер 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

По его словам, в районе Мирнограда на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают попытки прорвать оборону ВСУ, ища ее слабые места.

"Фронт пылает. Штурмы происходят постоянно. Вчера ночью (в ночь на 18 августа - ред.) нас штурмовало 12 единиц техники - несколько единиц было уничтожено и повреждено. Пехота была рассеяна, и разбежалась по посадкам. Ее потом активно уничтожали, - рассказал Иван Секач.

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Давление со стороны врага на этом направлении не уменьшается. По данным Генштаба ВСУ, на этом участке фронта происходит примерно 50 штурмов ежедневно.

Военный также отмечает, что 110-я отдельная механизированная бригада работает на Покровском направлении с конца апреля 2024 года, и штурмовые действия россиян на этом участке фронта продолжаются десятки раз в сутки.

"Здесь требуется уточнение: это штурмы не на два часа, они постоянные", - отметил он.

Иван Секач подчеркнул, что враг использует тактику малых групп, которые действуют практически непрерывно. Лишь иногда ночью наступает короткая передышка, поскольку россияне нуждаются в техническом обслуживании. Российские войска пытаются накопить силы и ресурсы для штурма украинских позиций, однако в целом их тактика претерпела изменения.

"Мясные штурмы" - это теперь редкая история. Они теперь ведут штурмы малыми штурмовыми группами: 5 - 6 групп (по 2 - 3 человека в каждой) одновременно идут в промежутке одного километра. Артиллерии очень трудно уничтожать такие подвижные цели, тем более, когда речь идет о таком малом количестве людей, то идет много снарядов на их уничтожение, - отметил Секач.

FPV-дроны тоже не всегда могут эффективно действовать по врагу, особенно когда российские войска прячутся в посадках, где работа беспилотников становится почти невозможной. Однако благодаря мастерству артиллеристов и действиям украинской пехоты, враг все же получает отпор, подытожил военный.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается сложной, поскольку враг непрерывно пытается продвинуться в сторону Покровска, используя различные тактики. Об этом рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль.

Российские войска подошли к городу Покровск в Донецкой области и сейчас находятся всего в 10 км от его окрестностей. Об этом сообщил руководитель МВА Сергей Добряк.

Город Покровск и Мирноград остаются основными целями российского наступления в Донецкой области, однако попытки врага прорвать оборону украинских войск на этом направлении пока безуспешны, о чем заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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