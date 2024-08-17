Бои не останавливаются ни на минуту: военный оценил угрозу оккупации Покровска

На Покровском направлении бои продолжаются круглосуточно даже несмотря на значительные потери со стороны российских войск, подчеркнул военный Николай Коваль.

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Военный рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ситуация на Покровском направлении фронта остается тяжелой. Враг применяя различные тактики непрерывно пытается продвигаться в сторону Покровска. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль.

По его словам, после "мясных штурмов", где россияне бросают пехоту, за ними идут более подготовленные группы. Силы обороны Украины сдерживают их наступление, но это требует значительных усилий.

Коваль также подчеркнул, что Покровское направление остается самой горячей точкой на фронте, где бои почти не прекращаются.

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"Продолжаются круглосуточные бои. Это почти постоянно прямые столкновения. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Противник несет большие потери, но накопил значительное количество личного состава", - сказал военный.

Коваль отметил, что приближение российской армии к Покровску не означает, что уже завтра город будет оккупирован. Он добавил, что Силы обороны пытаются, чтобы сдерживать противника на подходах к нашим позициям

"Днем и ночью проводим аэроразведку и передаем координаты артиллерии. Работают минометы, отрабатывают танки, чтобы пехота могла быть уверенной, что ее прикрывают", - акцентировал пресс-офицер.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты приблизились к городу Покровск в Донецкой области, находясь всего в 10 км от его окраин, сообщил руководитель МВА Сергей Добряк.

В Мирнограде Донецкой области ситуация остается напряженной, но под контролем. В городе до сих пор проживает около 20 тысяч жителей, хотя российские войска находятся в шести километрах от него, отметил исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третьяк.

Российские войска пытаются окружить украинскую армию в районе Покровска, имея значительное преимущество в пехоте, которое может достигать соотношения 10 к 1, согласно оценкам американского Института изучения войны.

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