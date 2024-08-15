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РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

Руслана Заклинская
15 августа 2024, 18:21
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Российские войска находятся на расстоянии 10 километров от Покровска, горожан призывают эвакуироваться, рассказал Сергей Добряк
РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением
Россияне подошли вплотную к Покровску / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот карты DeepState, 45 ОАБр

Российские оккупанты приблизились к городу Покровск в Донецкой области. Войска РФ находятся всего в 10 км от окраин города. Об этом сообщил руководитель ГВА Сергей Добряк.

"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города", - заявил он.

Начальник ГВА подчеркнул, что россияне обстреливают как критическую инфраструктуру, так и жилые районы. Российские удары приводят к гибели гражданских лиц.

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Чиновник призвал жителей Покровска срочно эвакуироваться в более безопасные регионы. Для этого необходимо обратиться по телефону: 0-800-408-911.

"Ситуация ухудшается и лучше не станет", - подчеркнул Добряк.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация в Покровске - что известно

Напомним, ранее Юлиан Репке сообщал, что российские оккупанты захватили село Сергеевка Донецкой области. Тогда до Покровска осталось 15 км.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорил, что российские оккупанты хотят перерезать трассу Покровск - Константиновка.

Как недавно сообщал Главред, российские войска на востоке Украины медленно продвигаются к Покровску, осталось лишь 13 км до города, сообщает Bild. После захвата Авдеевки в феврале, оккупанты активизировали наступление на северо-запад, приближаясь к важному логистическому центру ВСУ.

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