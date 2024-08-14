Не только Покровск: РФ нацелилась на еще один стратегический город - что известно

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, россияне наступают в направлении самого Покровска и города Миргород, отметили в ОВА.

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Россияне наступают в направлении нескольких стратегических городов / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Целью российского наступления в Донецкой области остается город Покровск и Мирноград. Враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских войск на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, слаженные действия Сил обороны Украины не позволяют российским оккупантам продвигаться на всех направлениях боевых действий в Донецкой области.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет - захватить город Покровск и город Мирноград", - подчеркнул он. видео дня

Он также отметил, что в городе Торецк Донецкой области остаются около трех тысяч человек, и ежедневно удается эвакуировать 10-15 жителей. Ситуацию в городе он охарактеризовал как "очень сложную".

"Враг город не занял, заходил ДРГ. Наши защитники их отбили и город находится полностью под нашим контролем", - добавил Филашкин.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на фронте - что известно о боях на Донетчине

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия России столкнулась с серьезными препятствиями, уперлась в канал в Часовом Яру на Донетчине. Дальнейшие штурмы обернутся для нее значительными потерями, об этом сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что атаки врага на этом направлении не прекращаются ни на миг.

После захвата Авдеевки в феврале этого года оккупанты начали продвигаться дальше на северо-запад, и сейчас их ближайший крупный объект на этом направлении - Покровск. Если в начале года российские войска находились в 38 км от Покровска, то теперь они приблизились на расстояние 15 км.

В городской застройке возле Торецка в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, а иногда в город проникают диверсионно-разведывательные группы оккупантов, об этом сообщил и.о. пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян.

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