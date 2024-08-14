Зеленский о боях под Курском: 'Достигаем стратегической цели'

Ни эксперты, ни западные военно-политические круги высокопоставленных чиновников не знают конечной цели Курской операции.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, МО России, 24 ОМБр имени короля Даниила

ВСУ достигают стратегической цели в Курской оборонительной операции, рассказал в вечернем обращении в среду, 14 августа, президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что за сегодня заслушал Главкома Александра Сырского, который и руководит операцией, уже несколько раз. В разговоре поднимали тему не только освобождения территории РФ, но и ситуации на фронте в Украине.

Среди прочего, группировка на Востоке получит больше дополнительного оружия, чем планировалось ранее.

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Отдельно Зеленский вспомнил и о событиях на Курском направлении.

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области - стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", - заявил Зеленский.

Бои в Курской области - какие цели операции ВСУ

Операция в Курской области продолжается уже неделю. За этот небольшой промежуток времени ВСУ стремительно продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России.

По мнению аналитиков, Украина намерена взять под контроль ключевую для снабжения российской группировки трассу Рыльск-Курск. Однако ни украинское командование, ни политики конечную цель операции не называют.

На Банковой не скрывают, что в будущем Курская область может стать важным рычагом влияния в переговорах с Россией о мире.

В среду, 14 августа, в Кабмине заявили о создании в Курской области так называемой буферной зоны. Во взятые под контроль села и города РФ пригласят международные организации и откроют гуманитарный коридор.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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