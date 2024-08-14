УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Наступление ВСУ на Курск: у Зеленского назвали главную цель операции

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2024, 19:16
215
Украинские военные показали своим наступлением на Курскую область всю несостоятельность РФ.
Подоляк, наступление на Курск, ВСУ
Подоляк назвал политические цели наступления на Курск / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область РФ и это стало доказательством "несостоятельности России реагировать на кризисные ситуации". Об этом в интервью "Медузе" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством", - сказал Подоляк.

Он также рассказал о том, что Украина уже готова к переговорам с РФ, но не на условиях диктатора Владимира Путина.

видео дня

"Что касается переговоров — давайте начнем с Путина. Он никогда не предлагал переговоры в классическом понимании. Он всегда предлагал капитуляцию на условиях Российской Федерации. Безусловно, никто эти условия принимать не будет. Теперь перейдем к тому, что предлагала Украина: мы готовы к полноценному переговорному процессу — на очень понятных условиях. Переговорный процесс должен базироваться на международном праве. А в международном праве есть четкое понятие "суверенитет", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если Путин будет понимать, что для него возросла цена войны. Одним из инструментов принуждения станет военное поражение России. Подоляк считает, что наступление на Курск является одним из таких поражений РФ.

"Будет ли этот инструмент по принуждению России работать и приведет ли к переговорам? Отдельно нет, а в совокупности с другими факторами — да. Это значит, что у Украины должно быть еще больше оружия. Россия должна понести и другие тактические поражения на других направлениях. Российская экономика должна выглядеть иначе. Грубо говоря, цена вопроса для России должна быть немножко другой, чем сегодня", - добавил он.

Подоляк отметил, что наступление на Курск показало, как фиктивные миротворческие предложения размазывали реальные возможности начала реального переговорного процесса.

"Когда Украина в соответствии с международным правом ведет оборонительную войну — в том числе на территории страны-агрессора, выдавливая средства уничтожения, — сразу возникает вопрос в смысле так называемых миротворческих предложений немедленно прекратить огонь. Ведь немедленно прекратив огонь и фиксируя текущие позиции сторон, Украина закрепляется в Курской области", - говорит Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Бои в Курской области - последние новости

С начала операции в Курской области - по состоянию на 14 августа - ВСУ продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России. Сегодня днем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил уже о новых успехах.

Как писал Главред, Украина формирует в Курской области так называемую буферную зону - для защиты украинских приграничных регионов. В пределах этой зоны будут находиться гражданские россияне.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курск вторжение России Михаил Подоляк Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу Искандером

Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу Искандером

20:36 Украина
Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD

Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD

20:02 Украина
В Украину возвращается адская жара: когда "раскалит" до почти +40

В Украину возвращается адская жара: когда "раскалит" до почти +40

19:39 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes 4600

Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes

До 500 отказников из Петербурга «запаковали» в самолет на Курск: что происходит 2595

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

Будто умер : поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк 2537

"Будто умер": поклонники не узнали мужа умершей Анастасии Заворотнюк

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля 2057

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

Последние новости

20:41

"Завтра должна была быть с семьей": на фронте погибла госпитальерша Александра „Майк" Мулькевич

20:36

Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу Искандером

20:35

Учитель потерял важный предмет, надо его найти за 7 секунд: загадка на внимательность

20:02

Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD

19:56

Возможный удар в ближайшее время: РФ снарядила ракетами корабли и "Тушки", подробности

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
19:39

В Украину возвращается адская жара: когда "раскалит" до почти +40

19:20

Как не угробить дорогую технику: сколько может работать генератор без перерываВидео

19:16

Наступление ВСУ на Курск: у Зеленского назвали главную цель операции

19:15

Черные пятна на помидорах - не беда: спасти урожай еще можно

Реклама
19:10

Как Украина переиграла Путинамнение

19:04

Адвокат Коломойского обвиняет следствие в манипуляциях и подмене фактов

18:56

Многие смогут найти себя: какие фамилии самые популярные в Украине - ТОП-10Видео

18:50

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

18:49

Когда лучше выкапывать картошку согласно лунному календарю

18:22

Из-за этих вещей начнется "черная полоса": строгие приметы 15 августа

18:15

Офис генпрокурора по делу предателя Тарпана сотрудничает с иностранными государствами: в Монако он "отмыл" более 21 млн евро актуально

18:14

Мела Гибсона "поймали" с подругой, которая младше пяти из его девяти детей

17:56

В Германии подозревают диверсию на авиабазе НАТО: военным запретили пить воду - СМИ

17:48

"ВбрАння" или "вбраннЯ" - как говорить правильно: ответ удивит многихВидео

17:45

"Не хороший звоночек": в DeepState оценили ход и последствия операции на Курщине

Реклама
17:44

Мужчина покупал подарок другу на день рождения и разбогател на 4 млн долларов

17:33

РФ оттягивает подразделения из двух областей Украины: бои на Курщине дают плоды

17:28

Какая каша самая полезная: можно ли каждый день есть овсянку – неожиданный ответВидео

17:19

Украина создает буферную зону в Курской области: все подробности

17:18

Астролог назвал самый везучий и счастливый знак зодиака

16:58

Россия перебросила часть войск на Курщину: Синегубов раскрыл ситуацию на фронте

16:57

Собирают со всей страны: в России жалуются на отправку срочников в Курск - СМИ

16:55

Не из-за Кремля и не из-за позиции: дочь Фарион назвала свою версию убийства

16:30

Гениальный способ: водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто

16:12

Не только Уильям: названо имя богатого ухажера Кейт Миддлтон

16:09

Украина может создать военные комендатуры на Курщине - Зеленский раскрыл детали

15:47

"Все по плану": почему Путин не может объявить войну на фоне боев в Курске - журналист

15:46

В Defense Express оценили последствия мощной атаки дронов по аэродрому "Саваслейка"

15:38

Косплей на Пригожина: основатель ЧВК в России призвал свергнуть Путина с трона

15:34

Вылеты Миг-31К могут быть осложнены: все подробности об атаке на "Савалейку"Видео

15:24

Неожиданный ответ поразил ученых: как и почему у роз появились острые шипыВидео

15:17

Любовь по-римски: Марк Цукерберг установил своей жене статую в полный рост

15:11

Какими будут дальнейшие действия ВСУ в Курске: названы три возможных сценария

14:59

"Я сейчас покажу, как борщ готовить": изумительный рецепт - все дело в одном секретеВидео

14:35

Известный в РФ певец поддержал Курскую операцию ВСУ и пожелал Украине победы

Реклама
14:29

Курская область - разменная монета: как Украина готовится к "торгам" с Трампом

14:28

Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИВидео

14:17

Московская дочь Ольги Сумской вышла на связь - как она сейчас выглядит

14:12

Бездетная: бывшая Остапчука ответила на слухи о бесплодии

14:10

Продвигаемся дальше: Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в Курске

14:09

Светлана Билоножко обратилась к юной жене Виталия Билоножко: "Можешь поплакать"

14:05

Как отмыть плиту до блеска простым способом: жир и нагар моментально исчезнутВидео

13:34

Минус еще одна "птичка": ВСУ уничтожили российский Су-34 в Курской области

13:31

ВСУ в российской Судже: украинские журналисты впервые приехали в Курскую областьВидео

13:13

Падалко рассказала, как война повлияла на выбор профессии ее 17-летнего сына

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять