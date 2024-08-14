Наступление ВСУ на Курск: у Зеленского назвали главную цель операции

Украинские военные показали своим наступлением на Курскую область всю несостоятельность РФ.

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Подоляк назвал политические цели наступления на Курск / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область РФ и это стало доказательством "несостоятельности России реагировать на кризисные ситуации". Об этом в интервью "Медузе" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Глобальный смысл этой операции — показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством", - сказал Подоляк.

Он также рассказал о том, что Украина уже готова к переговорам с РФ, но не на условиях диктатора Владимира Путина.

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"Что касается переговоров — давайте начнем с Путина. Он никогда не предлагал переговоры в классическом понимании. Он всегда предлагал капитуляцию на условиях Российской Федерации. Безусловно, никто эти условия принимать не будет. Теперь перейдем к тому, что предлагала Украина: мы готовы к полноценному переговорному процессу — на очень понятных условиях. Переговорный процесс должен базироваться на международном праве. А в международном праве есть четкое понятие "суверенитет", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если Путин будет понимать, что для него возросла цена войны. Одним из инструментов принуждения станет военное поражение России. Подоляк считает, что наступление на Курск является одним из таких поражений РФ.

"Будет ли этот инструмент по принуждению России работать и приведет ли к переговорам? Отдельно нет, а в совокупности с другими факторами — да. Это значит, что у Украины должно быть еще больше оружия. Россия должна понести и другие тактические поражения на других направлениях. Российская экономика должна выглядеть иначе. Грубо говоря, цена вопроса для России должна быть немножко другой, чем сегодня", - добавил он.

Подоляк отметил, что наступление на Курск показало, как фиктивные миротворческие предложения размазывали реальные возможности начала реального переговорного процесса.

"Когда Украина в соответствии с международным правом ведет оборонительную войну — в том числе на территории страны-агрессора, выдавливая средства уничтожения, — сразу возникает вопрос в смысле так называемых миротворческих предложений немедленно прекратить огонь. Ведь немедленно прекратив огонь и фиксируя текущие позиции сторон, Украина закрепляется в Курской области", - говорит Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Бои в Курской области - последние новости

С начала операции в Курской области - по состоянию на 14 августа - ВСУ продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России. Сегодня днем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил уже о новых успехах.

Как писал Главред, Украина формирует в Курской области так называемую буферную зону - для защиты украинских приграничных регионов. В пределах этой зоны будут находиться гражданские россияне.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

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