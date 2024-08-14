Продвигаемся дальше: Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в Курске

Владимир Зеленский рассказал о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по операции в Курской области.
По словам Главкома, группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.
Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.
"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках от начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период", - говорится в сообщении Зеленского.
Сирский также добавил, что завершен поиск и уничтожение противника в городе Суджа.
Кроме того, президент выразил благодарность всем причастным.
"Это ускорит возвращение домой наших ребят и девушек", - подчеркнул он.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, 14 августа украинские журналисты впервые попали в Курскую область РФ, часть которой находится под контролем ВСУ. Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная показала, как украинские военные сняли российский флаг с админздания в Судже.
Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан говорил, что армия страны-агрессора России подтянула в Курскую область свои резервы, но их количество незначительно. Вероятно, что серьезно ситуацию в этом регионе россияне не воспринимают.
Кроме того, как пишет Forbes, уже во вторник появились первые видео, как военные сбрасывают американские бомбы JDAM по целям в Курске.
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