Прекрасно знают, что их ждет: какой будет судьба "кадыровцев" в РФ после провала под Курском

Боевики "Ахмата" просто сбежали с позиций в Курской области, бросив охрану границы на срочников.

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Продолжаются бои за Курскую область / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

ВСУ в очередной раз разрушили миф о боеспособности подразделений Кадырова в Курской области. Однако Путину они еще необходимы, уверен военный эксперт Александр Мусиенко.

Во время чата на Главреде он напомнил, что боевики Кадырова все еще очень лояльны к Путину и помогают ему поддерживать "стабильность" на Кавказе.

"В то же время Путину важно держать и финансировать кадыровцев, потому что это плата за лояльность. Он просто покупает эту лояльность за деньги. Но на самом деле на Кавказе проблемы есть, в частности, случаи терактов в Дагестане, в Чечне многие кланы просто спят и видят, как бы растерзать Кадырова, когда он потеряет покровительство Путина и лояльность собственных силовиков", - отметил эксперт.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Украину весьма устроит вариант, если кадыровцы будут бежать за Урал, и больше не будут появляться здесь.

"Мы такому варианту противодействовать не будем, пусть убегают. А если захотят вернуться, думаю, они прекрасно понимают, что их ждет", - считает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Бои в Курской области - главное

6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.

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